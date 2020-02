Osnovna škola Franje Krežme

je od 4. do 8. studenog 2019. bila domaćin prvog transnacionalnog sastankaprojektačime je započela dvogodišnja suradnja učitelja iz. Riječ je o projektu koji za glavni cilj ima jačanjekroz primjenu timskog načina poučavanja i pozitivne psihologije. Projekt traje 2 godine i podijeljen je u tri teme: zemlja, voda i zrak, s naglaskom na primjeni metoda pozitivne pedagogije. Osim obveznih projektnih aktivnosti bilo je pripremljeno i mnoštvo dodatnog sadržaja. Gostima je prikazan kulturno zabavni program dobrodošlice, u sklopu kojeg smo ih upoznali s našom tradicijom, školom, gradom i zemljom. Jedan dan su proveli na izletu ukako bi se gosti upoznali s prirodnim i kulturnim bogatstvom naše regije, s naglaskom na ekologiju.Drugi transnacionalni sastanak održat će se od 18. do 21. veljače 2020. u školi, kada započinjemo s projektnom temom voda.Projektni tim učitelja škole je, zajedno s učenicima, odradio sve dogovorene aktivnosti i pripremio materijale za sastanak koji s nestrpljenjem iščekuju. Tijekom tog sastanka bit će i svečano proglašenje pobjednika u međunarodnom natječaju za službeni logo projekta u kojem su, uz učeničke radove svih zemalja sudionica, sudjelovali i radovi učenika škole. Finski domaćini su pripremili raznovrsne projektne aktivnosti poput timskog poučavanja s uvidom u praksu pozitivne psihologije u njihovoj školi, proučavanje vode kroz aktivnosti na snijegu i ledu, upoznavanje s metodama recikliranja i ekološkom osviještenosti finskih učenika, kao i posjet Arktikumu i seluu Laponiji. Vesele se odlasku u Finsku, predviđenim aktivnostima i novim iskustvima.Također, od 1. rujna 2019. godine u Osnovnoj školi Franje Krežme provodi se Erasmus+ KA1 projekt pod nazivom "". Na edukaciju će otići osam djelatnika i to uU ovom smo projektu postavili tri cilja:važnosti brige za mentalno i tjelesno zdravlje, inovativnost i kreativnost u nastavnom procesu te jačanje pripadnosti europskom kulturnom nasljeđu kroz suvremeni pristup proučavanja.