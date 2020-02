završenih građevinskih i elektroinstalaterskih radova

Socijalni servis za stanovništvo u potrebi

humanitarnog djelovanja i humanitarne i socijalne intervencije

Crvenog križa

Šetalište Petra Preradovića 6

Informacije o Socijalnom servisu:

Tekst i foto: Crveni križ Osijek

U ponedjeljak 3. veljače 2020. godine, nakonte opremanja, ponovno smo otvorili. U njemu će se objediniti aktivnostiosječkog– prikupljanje, sortiranje i podjela rabljenje odjeće i obuće, prikupljanje hrane, higijene te potrebnih medicinskih i ortopedskih pomagala za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Socijalni servis se nalazi na adresi, 31000 Osijek, iza zgrade.- Podjela rabljene odjeće i obuće provodi se ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 10:00 do 13:00 h.- Donirana rabljena odjeća i obuća zaprima se ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8:00 do 10:00 h.- Posudba medicinskih i ortopedskih pomagala vrši se četvrtkom od 8:00 do 14:00 h