Uz podršku zabrani petardi i redenika, ukazali smo na nelogičnost u Zakonu da prodaja pirotehničkih sredstava počinje dva tjedna prije dozvole njihove upotrebe. Znamo da kada krene prodaja, krene i upotreba pa građani već od 15. 12. prijavljuju uznemiravanje i pucanje. Također, apsurdno je da je petarde dopušteno koristiti 27., 28., 29. i 30. 12., iako se tada ništa ne slavi. Predložili smo da petarde i redenici trebaju biti potpuno zabranjeni, a da ostala pirotehnika iz kategorija F2 i F3 bude dopuštena samo u noći kada se slavi Nova godina, u razdoblju od 31. prosinca (od 17 sati) do 1. siječnja (do 3 sata)

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Danas (7. veljače) završit ćeu koju jeuputilo izmjeneoružja. Kako se za sada čini, prosvjedi, lokalnih jedinica samouprave (poput) i brojnih građana koji su potpisali peticije zaurodili su plodom i doći će do zabrane petardi tijekom cijele godine., koja je pokrenula peticiju za zabranu petardi na području cijele Hrvatske, jučer je ministru unutarnjih poslovapredalaza zabranu pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3.Istim prijedlogom, ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 koja služe za manje vatromete i dalje bi bila dopuštena za prodaju građanima starijima od 18 godina u razdoblju, a smjet će se koristiti u razdobljuIz udruge su pohvalili MUP što jevećine građana i uvrstio zabranu petardi i redenika iz kategorija F2 i F3 u izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima podsjetivši kako je, uz Vladu RH, podršku zabrani petardi dalo i: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, zaštite okoliša i energetike te hrvatskih branitelja, a pridružili su im se i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.Ipak, udruga upozorava kako je ova zabrana, koju podržava, kompromis jer se zabranjuje samo ono što je nužno zabraniti - petarde i redenike, ali još uvijek dozvoljava uporabu drugih pirotehničkih sredstva.”, poručuju iz udruge Prijatelji životinja.Inače, prema podacima MUP-a, u razdoblju od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. godine od uporabe petardi ozlijeđeno je, od kojih petero djece mlađe od 14 godina, a u razdoblju od 15. prosinca 2018. do 8. siječnja 2019. ozlijeđene su, od čega 6 djece.Kako je preostao još samo jedan dan do završetka javne rasprave o potpunoj zabrani petardi i redenika kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine, iz Udruge pozivaju sve da svojim komentarom na e-savjetovanju podrže prijedlog MUP-a i da se konačno stane na kraj teroru petardi za ljude i životinje.