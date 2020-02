Državnog zavoda za statistiku

I dok se čekaju službeni podacio brojuu Hrvatskoj, portal gradonačelnik.hr prikupio je podatke o broju rođene djece u hrvatskim rodilištima u 2019. godini.Podaci iz rodilišta govore da je lani u Hrvatskoj rođeno, dok ih je godinu ranije bilo. Ukupno, u rodilištima je lani rođeno 988 djece manje nego 2018. godine.Od 29 rodilištabilježi njih tek pet, a najveće povećanje broja rođene djece u odnosu na 2018. dogodilo se u. U plusu su još rodilišta u. Za usporedbu, 2018. se rodilonego 2017. godine i to je bio najveći zabilježeni plus u posljednjih 10 godina, a više djece rodilo se u čak 16 gradova/rodilišta. No, čini se da je ta godina ipak bila samo iznimka, a Hrvatska je i dalje duboko u nkad je natalitet u pitanju.Kada je riječ o Osijeku, prošle godine u gradu na Dravi rodilo se, što je u odnosu na 2018. (1)pad od 58 djece. Podsjetimo, 2018. broj novorođene djece po prvi je putispod 2000, a prošle godine po prvi je put pao ispod 1900, što je samo još jedan dokaz katastrofalne demografske situacije na istoku Hrvatske.Ovdje treba napomenuti dao potpunim ni službenim podacima jer oni ne obuhvaćaju privatne klinike, djecu rođenu kod kuće ili u inozemstvu, te da je u nekim slučajevima riječ o stranim državljanima koji su rođeni u Hrvatskoj. Isto tako, jasno je i da se broj djece rođene u određenom rodilištu ne odnosi samo na taj grad već i čitavo područje koje gravitira tom rodilištu.