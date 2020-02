Sara Krpan

Someone like you

Osječankaautorica je teksta i glazbe za(Netko kao ti), a njezina vokalna interpretacija jekao i sam tekst pjesme.Sara je učenica je 5. razreda osnovneu Osijeku, smjer klavir i osmog razreda Osnovne škole "August Šenoa" u Osijeku.Saru na glazbenom putu i radu prati njezina učiteljica klavira prof.. U skladalačkom putu pomogao joj je i prof.s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.Za "Someone like you" Sara je napisala tekst i glazbu te istu izvodi na klaviru, a moderan zvuk pjesmi napravljen je u aranžmanu, glazbenog producenta iz Nota Bene iz Zagreba, koji je pjesmu zapakirao u dopadljiv Soul/r&b , nadamo se, pop hit.Premijera pjesme je bila 31.01.2020. na Youtubu kanalu i već ima veliki broj pregleda!