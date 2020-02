Dunav

Tekst i foto: PU osječko baranjska

Prilikom obavljanja redovnog obilaska postajnog područja službenim plovilom na rijeci, policijski službenicisu danas, 4. veljače, oko 7,30 sati tri kilometra sjeverno od baranjskog mjestačulina stranom jeziku.Ubrzo su u hladnom Dunavu uočili nekoliko osoba koje, držeći se za pomagala. Policijski su im službenici odmah pritekli u pomoć, a kada su se približili, vidjeli su četvoricu muškaraca koji se nabore sa strujama Dunava, pokušavajući doći do obale Republike Hrvatske.Policijski službenici su izvukli muškarce iz vode te ih smjestili na policijsko plovilo, kada su primijetili da se radi ou dobi od 30-ak godina, koji su pokušali prijeći rijeku Dunav iz smjera Republike Srbije.Muškarci su bilite su ih policijski službenici utoplili, pružili im prvu pomoć i pozvali. Zajedno sa spašenim muškarcima plovilom su došli do službenog veza za policijska plovila nai čekali dolazak djelatnika Hitne medicinske pomoći. Za to su im vrijeme policijski službenici dali deke i suhu odjeću kojom su raspolagali te im pripremili tople napitke i hranu kako bi se ugrijali.Djelatnici Hitne medicinske pomoći pregledali su spašene osobe i pružili im liječničku pomoć. Utvrdili su da muškarci nisu ozlijeđeni te da suNakon što su se oporavili, migranti su prevezeni u prostorije Postaje granične policije Beli Manastir, gdje je u tijeku utvrđivanje njihovog identiteta te daljnje postupanje sukladno nacionalnom i europskom zakonodavstvu.O ovom po životnezakonitog prelazaka rijeke Dunav u zimskim uvjetima odmah je obaviještena i granična policija Republike Srbije kako bi prevenirala ovakve pokušaje, obzirom na stvarnu opasnost po život tih ljudi.