Portanova vas voli

dan zaljubljenih

10. veljače 2020.

Mi vas volimo

Müllerom

poklon pakete

ljubavi i darova

najpovoljnijim cijenama

Superjunaka

Hulk

Spider-Mana, Iron Mana

Ultrona, Thora

Captain America

Batmana

do 17. veljače 2020.

besplatan

subotu 22. veljače 2020.

Maškare u Portanovi

16:00 sati

[Sponzorirani članak]

… i zato vas svakom prilikom daruje, a kad se približava– daruje vas još i više.Portanova vas voli, a ususret Valentinovu, danu zaljubljenih još i više. Od ponedjeljka, u tijeku je darivanje na Facebook stranici Portanove pod nazivom „“. U suradnji sPortanova je pripremila vrijednekoji će razveseliti baš svakoga. Da biste saznali kako do nagrada pratite Facebook profil i web stranicu Portanove, a sudjelovati možete još danas i sutra.A kad smo već kod– ne zaboravite svojim voljenima odabrati najbolji poklon za Valentinovo, a to ćete napraviti tako što ćete se zaputiti u Portanovu jer samo tamo možete pronaći baš sve na jednom mjestu i to poNe propustite obići i figure popularnih i svima dobro znanihkoje su postavljene u Portanovi. Tu ćete pronaći snažno zeleno čudovište koje poznajemo pod imenom, popularnogi odmetnutog robotazajedno sa svojim čarobnim čekićem,i najslavnijeg „šišmiša“ na svijetu –. Njihova moć, osim one da golim okom savijaju čelične konstrukcije, spašavaju ljude u nevolji, lete, trče brzinom svjetlosti, bore se protiv zla i zlikovaca, toliko je snažna da ih vole i obožavaju i žele upoznati i veliki i mali diljem svijeta. A Osječani sada imaju tu priliku u svome gradu!Izložba Superjunaka u Portanovi traje, a ulaz za sve posjetitelje jeA u, u Portanovi će se održati već tradicionalna dječja zabava pod maskama –! S početkom u, taj dan Portanova će postati centar pjesme, plesa i dobre zabave u kojem vladaju mali likovi iz bajki, crtića, filmova, a sigurni smo da će ove godine biti i puno Superjunaka!