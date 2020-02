InEdu

Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek

Medijska pismenost i kritičko mišljenje

Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Sandra Matijević

Daliborka Pavošević

edukaciju za trenere

Irma Velez

Sveučilištu Sorbonne i članica Savoir* Devenir.

redovni nastavni program

izvannastavne aktivnosti

nastavnicama, nastavnicima, knjižničarkama i knjižničarima te pedagozima i pedagoginjama

Vrlo pristupačne, zanimljive i zabavne!

Vrlo korisni primjeri dobre prakse

Dobila sam nove primjere za obradu i upoznala alate i aplikacije koje do sada nisam koristila

zanimljivo, poučno, korisno

više nego sam očekivala, hvala

Izvrsno pripremljene trenerice

Navodili su se primjeri primjereni svim ciljanim skupinama

Atmosfera je bila odlična, svi su bili otvoreni i raspoloženi

potrebno i poticajno – ponovilo se!

Sve je bilo korisno, zanimljivo i iskoristivo u praksi

Drago mi je da su se naveli konkretni primjeri koje možemo rabiti u nastavi na različite načine

Hackathon

Tekst i foto: D.P.

U sklopu projektaodržan je jednodnevni trening za profesore/ice srednjih školau organizacijiTrening su održale, prof. i, prof. i dipl. knjiž. iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek, koje su prošlena međunarodnom treningu održanom u Osijeku od 1. do 3. listopada 2019. Na međunarodnom su treningu sudjelovale 23 sudionice i sudionici iz Bugarske, Hrvatske, Francuske, Italije i Slovenije, osobe iz područja prosvjete, psihologije, novinarstva i upravljanja projektima. U trodnevnom su treningu učili o teoriji medijske pismenosti, praktičnim savjetima za poučavanje i prolazili kurikul nastavnog programa iz medijske pismenosti i kritičkog mišljenja kojeg je razvila organizacija IREX Europe i francuska organizacija koja se bavi medijskom pismenošću Savoir* Devenir.Trening za trenere vodila je, stručnjakinja za medijsku i informacijsku pismenost, predavačica naTijekom trodnevne edukacije, sudionice i sudionici razvijali su plan treninga koji će provoditi u svojim lokalnim zajednicama. Sati medijske pismenosti uklopit će se uili, prema mogućnostima, i prilagoditi nastavnicima koji će moći odabrati o kojim temama žele raditi s učenicama i učenicima u svojim školama.Na održanom treningu u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek Sandra Matijević i Daliborka Pavošević pružile su sudionicama i sudionicama –iz srednjih i osnovnih škola Osječko – baranjske županije svoja iskustva, znanja, vještine i ideje vezane uz medijsku i informacijsku pismenost i kritičko mišljenje koje provode u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Na kraju treninga polaznice i polaznici mogli su prepoznati, opisati i usvojiti odgovarajuću terminologiju, kompetencije i vrijednosti povezane s medijskom i informacijskom pismenosti. Mogli su identificirati mehanizme koji određuju informacijske poremećaje na mreži, s posebnim osvrtom na lažne vijesti, dezinformacije, stereotipe, govor mržnje. Upoznali su se s glavnim elementima učinkovitog plana lekcija o medijskoj i informacijskoj pismenosti i razgovarali o mogućoj integraciji medijske i informacijske pismenosti u različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti.Sudionice i sudionici pozitivno su ocijenili trening i trenerice: „“ „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“, „“,““, „“.Ovo je početak suradnje i rada na razvoju medijske i informacijske pismenosti jer projekt InEdu ima zanimljiv nastavak.Centar za mir, nenasilje i ljudska prava organizira građanskiu kojem nastavnici sudjeluju sa svojim školskim timom. Građanski je hackathon događaj koji potiče građansko djelovanje, spaja dizajnere, developere, organizacije civilnog društva i aktiviste kako bi zajednički riješili tekuće probleme i potrebe zajednice te pokazali što je sve moguće napraviti koristeći tehnologiju. Građanski hackathon kreativan je i inovativan način iznalaženja rješenja za građanske probleme te je jedan od glavnih aktivnosti ovog projekta. Održat će se na proljeće 2020. godine, u svakoj od partnerskih zemalja. Na svakom hackathonu sudjelovat će 30 – 40 učenika na nacionalnoj razini iz više škola, zajedno s nastavnicima i roditeljima. Temu nacionalnog hackathona odabrat će svaka škola za sebe, u suradnju s partnerima, ali tema se mora ticati online govora mržnje, prepoznavanja i raskrinkavanja lažnih vijesti, stvaranja online sadržaja s narativom koji se protivi govoru mržnje, ksenofobiji i drugim oblicima diskriminacije. Medijski i digitalni stručnjaci vodit će timove, a pobjednici hackathona dobit će novčani iznos od 9000 eura kako bi implementirali osmišljenu kampanju ili akciju na lokalnoj razini te imali priliku sudjelovati na četverodnevnom međunarodnom učeničkom kampu koji će se održati u Sofiji, u Bugarskoj krajem 2020. godine.Kao specifične ciljeve projekta koji se nastavlja ističe se omogućavanje mladim osobama mogućnosti za stjecanje društvenih, građanskih i interkulturnih kompetencija, promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključenosti i nediskriminacije te aktivnog građanstva, jačanje kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti, posebice u korištenju interneta i društvenih medija, kako bi se razvila otpornost na diskriminaciju i indoktrinaciju, poboljšavanje umrežavanja kroz virtualne razmjene i online platforme između partnerskih organizacija i škola, s primjerima dobre prakse i resursima o tome kako poboljšati inkluzivnost i angažman mladih kroz učenje._____________________________________________________Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s: FORMA.Azione, Perugia, Italija (vodeći partner), Udruga za razvoj Sofija – Sofija, Bugarska,IREX Europe, Lyon, Francuska, Zaklada PRIZMA, Maribor, Slovenija, DZZD „Obuchenie“, Bugarska, ITET Perugia, Perugia, Italija od 1. veljače 2019. godine provodi ovaj dvogodišnji projekt pod nazivom InEdu - Inclusive communities through media literacy and critical thinking education koji se financira koji se sredstvima Erasmus+ programa Europske Unije (KA 3: Support for policy reform).