Superjunaka

Portanovi

popularni likovi

do 17. veljače

Hulk

Spider-Man, Iron Man

Ultron, Thor

Captain America

Batman

Galerija 031: Superjunaci u Portanovi

[Foto: Portanova][30.1.2020.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

[Sponzorirani članak]

Jedinstvena kolekcijau stvarnim veličinama, po prvi puta predstavljena je u Hrvatskoj i to u Osijeku, uU srijedu, 29. siječnja u Portanovu su se useliliiz stripova i filmova sa svim svojim supermoćima i u svojim stvarnim veličinama. Ova velika izložba Superjunaka u Portanovi će biti svešto znači da će svi Osječani i njihovi gosti iz cijele regije imati priliku vidjeti ju.Figure popularnih i svima dobro znanih Superjunaka postavljene su duž cijelog prizemlja. Tu su se našli snažno zeleno čudovište koje poznajemo pod imenom, popularnii odmetnuti robotzajedno sa svojim čarobnim čekićem,i najslavniji „šišmiš“ na svijetu –Superjunaci postoje gotovo oduvijek. Njihova moć, osim one da golim okom savijaju čelične konstrukcije, spašavaju ljude u nevolji, lete, trče brzinom svjetlosti, bore se protiv zla i zlikovaca, toliko je snažna da utječe na odrastanje gotovo svakog djeteta, a vole ih i obožavaju i žele upoznati i veliki i mali diljem svijeta. A Osječani sada imaju tu priliku u svome gradu!Izložba Superjunaka u Portanovi traje do 17. veljače, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan!