Tekst i foto: OBZ.hr

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije danas (30. siječnja 2020. godine) održana je. Na dnevnom redu bilo je 11 točaka, a uobičajeno najviše pozornosti dobila su pitanja i prijedlozi vijećnika, točka u kojoj je sudjelovalo deset vijećnika.Vijećnik dr. sc.ponovno je uputio pitanje o aktualnom stanju u Gradu Osijeku. Uz napomenu da suosjeća s, ali ne s gradonačelnikom Osijeka koga nema već godinu dana, kazao je da kao županijski vijećnik može postaviti pitanje da se oformikoji bi se očitovao je li gradonačelnik radno sposoban za obavljanje te funkcije. Zatražio je i da župan objasni stanje brownfield investicije na prostoru bivšeg OLT-a.Županje odgovorio da Županija poduzima sve što je u njenim zakonskim okvirima i nadležnosti na cijelom svom području, pa dakako i na području Grada Osijeka. Riječ je o nizu aktivnosti, od primarne zdravstvene zaštite i obrazovanja do projekata poput. Jedan od projekata je revitalizacija bivšeg prostora OLT-a, za koji je osiguranoza projektnu dokumentaciju. Projekt će donijeti brojne gospodarske, sportske i kulturne sadržaje, kao i, a bit će realiziran uz pomoć europskih fondova.Uz osvrt na koruptivne afere u Hrvatskoj, vijećnicaje predložila da Osječko-baranjska županija po uzoru na Grad Bjelovar preuzme aplikaciju otvorenog proračuna. Župan je odgovorio da je županijski proračun i sada transparentan te se može dobiti odgovor na svaki zahtjev. Za daljnje aktivnosti u vezi prijedloga vijećnice zadužio je županijske stručne službe.Nezadovoljan dinamikom radova i prometnom signalizacijom na državnoj cesti D34, vijećnikrekao je da razmišlja čak i o tužbi protiv Republike Hrvatske. Upozorio je na veliki broj nesreća i druge posljedice lošeg stanja kolnika te zatražio od župana da nešto poduzme. Župan je istaknuo da nisu točne informacije o prekidu sanacije te ceste nego se ona nastavlja od Podravske Moslavine prema Osijeku prema planu i osiguranim sredstvima. Najavio je da će se ove godine graditi nove dionice, obilaznica, cesta, radi se obilaznica Petrijevaca. U vezi prometne signalizacije odgovor će se zatražiti od Policijske uprave.Vijećnikje zatražio pomoć župana u osiguranju stipendije za studenta koji ostvaruje odlične rezultate, što je župan prihvatio i uputio poziv studentu kako bi se našao mogući model pomoći.Vijećnikje podsjetio na lanjskei donesene smjernice te upitao župana koliko je jedinica lokalne samouprave osiguralo sredstva za ovogodišnje tretmane. Sumnja da se s tim aktivnostima već kasni, a pita u kojoj je fazi obećana pomoć Županije za izgradnju stadiona NK Belišće.Župan je naglasio da je osiguranje sredstava za borbu protiv komaraca zakonska obveza općina i gradova, što su prema raspoloživim informacijama i učinili, a županija ima savjetodavnu ulogu te preko ZJZ obavlja monitoring. Upitno je da li će ta sredstva biti dovoljna, što ovisi o intenzitetu pojave komaraca te osobito o preventivnim larvicidnim tretmanima koji se već sada trebaju provoditi.- rekao je župan te dodao da se za infrastrukturne projekte svi gradovi i općine mogu javiti na natječaje Županije. Gradovi mogu dobiti do milijun kuna, a Belišće je dobilo više, pa i najviše od svih gradova u županiji.- rekao je župan.Vijećnik dr. sc.upitao je postoji li suradnja pet slavonskih županija u vezi primjene zakonske mogućnosti donošenja strateškog plana razvoja za naredno razdoblje, a - kako je i zatražio - dobit će pisani odgovor.Vijećnikje uvodno napomenuo da se u Osječko-baranjskoj županiji i Hrvatskoj događaju i pozitivne stvari te pohvalio aktualnu Vladu kao najbolju do sada u provođenju politike ravnomjernog razvoja, pri čemu je mislio i na manje općine poput Marijanaca čiji je dugogodišnji načelnik. Zahvaljujući zakonom omogućenom povećanju sredstava općinskih proračuna, u manjim sredinama se provode mnogi projekti, osobito uz sufinanciranje europskih fondova.Dorkić je potom upitao župana u kojoj je fazi izgradnja dvorane Područne škole Marijanci, na što je župan odgovorio da upravo danas počinju radovi, a investicija je vrijednaNa pitanje vijećnikažupan je pojasnio projekt sufinanciranja stambenih kredita na području Osječko-baranjske županije. Projekt je naišao na izniman interes građana, a na poziv župana već ga je podržalo osam općina i gradova, što je omogućilo daljnji pad kamata na stambene kredite, koje u konačnici za krajnje korisnike iznose samo 0,49 posto.Na pitanje vijećnika dr. sc.župan je govorio o izgradnji Sportskog inkubatora koji je planiran u okviru projekta revitalizacije prostora bivšeg OLT-a, a na pitanje vijećnikaje pohvalio stručne službe Županije koje su uspješno provele aktivnosti na preuzimanju poslova i djelatnika ureda državne uprave.