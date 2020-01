poskupljenju

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Iako se već neko vrijeme govori o novomcigareta, e-cigareta, alkohola i slatkih pića, uredba o trošarinama iznenada jeNaime, prijedlog novenalazio se na stranici e-savjetovanje, no u međuvremenu jes nje, najvjerojatnije zbognekih od uključenih strana.Po novom prijedlogu, cigarete bi poskupjele zapo kutiji, odnosno specifične trošarine na cigarete sa sadašnjihza tisuću komada podigle bi se za, na. Proporcionalni dio trošarine i dalje bi bio 34% od maloprodajne cijene.S druge strane, trošarina na duhan za pušenje ostajeza kilogram, a novost je to što će se trošarine naplaćivati i na pet novih kategorija duhanskih proizvoda: cigare i cigarilosi, grijani i novi duhanski proizvodi te e-tekućina (e-cigarete, poznate i kao parilice) na koje bi trošarina iznosilaza mililitar. Toliko će iznositi i trošarina po kilogramu novih duhanskih proizvoda, kao i trošarina na tisuću komada cigara i cigarilosa.Nove trošarine uvode se i na, aće se oporezivati, što će najviše pogoditi vlasnike kafića koji su već izrazili negodovanje novom uredbom jer, kad ih se optereti trošarinama, to će im otežati poslovanje pa se može očekivati poskupljenje pića.Iako se jošće poskupljenje iznositi ni kada će stupiti na snagu, prijedlog bi se mogao usvojiti naveć kroz nekoliko tjedana. Njime se, osim punjenja državnog proračuna, želi još više smanjiti broj pušača jer, prema podacima Eurostata, Hrvatska se po broju pušača nalazi na visokom šestom mjestu (25%) unutar Europske unije.Ostaje otvoreno pitanje koliko će najavljene mjere doista utjecati na smanjenje broja, a koliko će se oni u još većem broju okrenuti kupovini u susjednim zemljama (Srbiji, Bosni). Također, s novim poskupljenjem cigareta može se očekivati da će velik broj pušača prijeći na kupnju duhana i motanje cigareta.