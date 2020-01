blagoj zimi

Iako ova sezona gripe do sada nije bila onako snažna kao prethodne, zahvaljujući prije svega relativno, ipak nije prošla bez posljedica, prije svega po najosjetljivije skupine –Naime, preko društvenih mreža javlja se sve višekoji izražavajuzbog toga što su školski razredi, u koje idu njihova djeca, doslovno desetkovani.Jedan roditelj tako tvrdi da se u njihovom razredu od 20 učenika 12 djeceu isto vrijeme i nisu na nastavi. U nekim razredima bukvalno su ostala po, a u mnogim školama ispiti su pomjereni za tjedan dana jer nema smisla da samo četiri ili pet učenika pišu test.U većini osnovnih školate potomkoje se zadržavaju i po tjedan dana, a zabilježeno je i nekoliko slučajevaI dok su neki roditelji zabrinuti i govore kakoovako masovno razbolijevanje učenika, drugi tvrde kako to, nije svake godine jednako izraženo, ali nije ništa neuobičajeno.Širenju bolesti svakako pomaže „“ vrijeme u siječnju, kada se dnevne temperature penju i do, a noćne su blizu ili ispod nule, što je šok za svaki organizam, ponajviše dječji.Da cijela priča nije bez vraga svjedoče iu osječkomi kodkoji ovih dana imaju pune ruke posla. I liječnici umiruju zabrinutu javnost tvrdeći kako: u većini slučajeva dovoljno je uzimatii piti mnogo tekućine te ostati kod kuće i mirovati nekoliko dana, a tek u slučaju povišene tjelesne temperature (38 stupnjeva ili više tijekom tri dana) popraćene jakim simptomima poput jake glavobolje, kašlja ili općeg osjećaja malaksalosti potrebno je posjetiti liječnika.