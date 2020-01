Škola za žene

petak, 31. siječnja 2020.

Hrvatskom narodnom kazalištu

Ivan Ćaćić

nemoguće

Arnolpha

teško ozlijeđen

profesionalni odnos

nastajanje komične stvari u tragičnom trenutku

kreativna ljubav i energija

Nikola Zavišić

muški šovinizam

humorističan

Muškarci mogu naučiti

Tekst i foto: Radio Osijek / IF

Molierova komedija "" premijerno će biti izvedena u, uu Osijeku. Posveta je to tragično preminulom glumcu Aleksandru Bogdanoviću koji je trebao igrati Arnolpha, a glavnu je ulogu hrabro preuzeoOvo je, s obzirom na proces stvaranja i tragične okolnosti, predstava koju je bilo gotovoi istodobno nužno završiti i postaviti na scenu, naglasili su svi. Ulogupripremao je Aleksandar Bogdanović, a premijera je bila planirana za sredinu siječnja. No, krajem prosinca dogodila se prometna nesreća u kojoj je Bogdanović, a od posljedica je preminuo 25. prosinca . Glavnu je ulogu preuzeo Ivan Ćaćić kojem su kolege i kazalište iznimno zahvalni, a on je dokazaopun ljubavi prema prijatelju.Svi sudionici najavne konferencije za novinare posebno su naglasili "", za što je trebala. Nevjerojatna je i činjenica da je sam Moliere umro glumeći u svoj predstavi "Umišljeni bolesnik".Kako ističe redatelj, ovo nije klasični Moliere, publika može očekivati puno smijeha, poetskih slika koje su povremeno strašne, a između smijeha i straha je ono što je ključ priče - položaju žene u 17. stoljeću i danas. Koliko se toga promijenilo, može li žena odlučivati o svom životu, imali li pravo na obrazovanje, što je to mizoginija,- teme su koje propituje ova predstava. Pristup je, iako pomalo i mračan. Arnolphe je strašni mučitelj koji misli da to nije pa je potrebno mučitelje osvijestiti da su mučitelji. Možda je to rješenje i u današnje vrijeme, osvijestiti probleme koje stvaramo., kaže Zavišić, da žene trebaju pustiti na miru i da ne planiraju s njima od njihovog rođenja nešto što one ne žele. Ako se to dogodi, bit će izvrgnuti ruglu i ono što su željeli, kao u slučaju Arnolpha stvoriti od Agnes zrcalni dio sebe, taj će im se odraz otrgnuti i nestati s druge strane.