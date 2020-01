Filantropija

solidarnosti

povezivanje

zajednici, ljudima i organizacijama

Udruživanje i podrška

Zaklada Slagalica

Poziv na nominacije za Nagradu Johann Kohlhoffer za filantropa godine Slavonije i Baranje

tvrtki A-Anticus iz Zagreba

Socijalno-terapijskoj zajednici Udruge Breza te obrtu ARBO

Udruzi Auxillium i Udruzi Dokkica.

Tekst i foto: Zaklada Slagalica

kao oblikprilika je zasvih onih koji brinu o, a uspjeh svakoga od njih uvjetovan je uspjehom ostalih.važni su za stvaranje društvene i ekonomski održive zajednice kao i društva u cjelini.I ove godinenagrađuje one koji brinu o zajednici, podržavaju je i povezuju se.Otvoren je. Nagrada se dodjeljuje poslovnim subjektima koji su tijekom 2019. godine na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa.Svrha ove Nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja. Svoje kandidate za Nagradu mogu nominirati neprofitne organizacije i ustanove, mediji, PR i marketinške agencije, obrti i trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj kao i same tvrtke i obrtnici.Zaklada Slagalica dodijelila je već ukupno deset nagrada tvrtkama i obrtima koji podržavaju različite aktivnosti, programe i projekte s područja Slavonije i Baranje. Prošle godine nagrada je dodijeljenaza podrškuiz Osijeka koji je svoje usluge doniraoIstaknite one koji brinu o razvoju zajednice. Sve informacije o Nagradi potražite na službenim stranicama Zaklade