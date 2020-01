Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika na razini županija 2001., 2011. i 2018. godine

Fina je objavila dokument pod naslovom „“.Iz prezentiranih podataka vidljivo je da se u promatranom razdoblju broj radno sposobnih stanovnika na razini RH. Tako je sredinom 2018. godine broj radno sposobnih stanovnika bio, što jeradno sposobnih stanovnika manje u odnosu na 2011. godinu () ili 3,7%, a u odnosu na 2001. godinu to je manje zaradno sposobnih stanovnika ili 4,5%. Iz navedenih podataka vidno je da se broj radno sposobnih stanovnika ubrzano smanjuje. Promatrano na razini županija, broj radno sposobnih stanovnika smanjen je uOd 15 županija u kojima je smanjen broj radno sposobnih stanovnika, izdvajaju se četiri županije,s 33.334 manje radno sposobnih stanovnika,s 32.734,s 26.846 is 22.082 radno sposobna stanovnika manje u 2018. godini u odnosu na 2001. godinu.Kroz razdoblje od 2001. do 2018. godine broj zaposlenih kod poduzetnikaje za 212.721 (29,3%), sa 727.233 (2001.) na 939.954 (2018.) zaposlenih. U promatranom je razdoblju broj zaposlenih kod poduzetnika povećan u 18 županija, a najveći pozitivan skok dogodio se (očekivano) uU promatranom razdoblju u tri je županije smanjen broj zaposlenih kod poduzetnika: ute najviše u, u kojoj je u 2018., u odnosu na 2001. godinu, broj zaposlenih kod poduzetnika manji za 2.178 (5%).S pozitivne strane, kada je o Osječko-baranjskoj županiji riječ, veseli činjenica što se broj poduzetnika konstantno, pa se su 2001. godini popeo nau 2011., a prošle godine naDetaljnije informacije možete pronaći dolje u tekstu.