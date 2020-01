Hrvatski muzeji imaju znanje, snagu, potencijal i publiku koja ih voli

Tekst: Željka Bačić/Radio Osijek

- rečeno je danas novinarima u osječkom Muzeju likovnih umjetnosti prigodom predstavljanja programa 15. Noći muzeja, u petak, 31. siječnja Ovogodišnja zajednička tema je "", čime se vodio i MLU. Prigoda je to za stvaranje nove stalne publike te da se pokaže kako je muzej središte učenja, istraživanja, kreativnosti i okupljanja. Razvoj Noći muzeja od 2005. godine najbolje oslikava podatak da su muzeji u Hrvatskoj zabilježili preko 5 milijuna posjetitelja.Viša muzejska pedagoginja u MLUpredstavila je dio programa koji je nastao u suradnji s Muzejskom udrugom istočne Hrvatske i partnera izU petak, u 18 sati, počinje putovanje organiziranimiz Osijeka premaIstodobno će kretati i po jedan autobus iz Županje i Vukovara.Cilj je, rekla je Conti,te omogućiti posjetiteljima da iziđu iz svojih gradova, šire znanja i kvalitetno provedu vrijeme. Ravnatelj MLU Eduard Hudolin tome dodaje kako se kroz putovanje, edukaciju i zabavu može vidjeti kakvim sve vrijednostima raspolažu naši muzeji.U MLU pripremljen je bogat program od 18 do 1 sat. Muzejska pedagoginjaizdvaja potragu za detaljima, stvaranje zajedničkih radova, radionice za najmlađe i radionice pod nazivom "".posjetitelje će svojim nastupom provesti kroz izložbe, a studenti Studija Neverbalni teatar vodit će nazočne izložbenim dvoranama i dovesti ih u prostor suvremenog teatra, a tu je i glazbena točka s koncertom iznenađenja. Za kraj je organiziran i PUB KVIZ.već se tradicionalno priključuje obilježavanju Noći muzeja te poziva sve zainteresirane da nas posjete! Ovogodišnja tema Noći muzeja su Velike obljetnice hrvatskih muzeja. Svjesni aktualnosti teme i ponukani željom da posjetiteljima predstavimo Muzej na inovativan način, osmislili smo prigodan program za sve posjetite.Potraga za detaljima - posjetitelji će cijele večeri sudjelovati u igri potrage za detaljima, a najsretniji će sa sobom ponijeti neka od muzejskih izdanja. Izvlačenje posjetitelja koji će uživati u izdanjima Muzeja likovnih umjetnosti bit će u 22:00, 23:00 i 00:00 sati.Stvarajmo zajedno - posjetitelji će nakog razgleda izložbe moći sudjelovati u stvaranju zajedničkih radova.Dječja noć muzeja - za naše najmlađe posjetitelje organiziramo radionice, slatki kutak, zagonetne sove i mnoga druga iznenađenja.Otkrivamo fundus - radionicom ćemo staviti naglasak na bogati fundus Muzeja likovnih umjetnosti i obilježiti 150 godina rođenja Ivana Tišova.Dobrovićevim vibrirajućim površinama - posjetitelji će inspirirani izložbom stvarati vlastite radove.Plesom kroz postav izložbi - plesni studio Shine djeluje petnaest godina okuplja više od 400 članova djece i mladih, rekreativnih,početnih i naprednih plesača.Studio ima četiri vrsna i kvalificirana plesna pedagoga; Mira Sekereš, Monika Šmit , Suzana Kramarić i Maja Zec koji iza sebe imaju više godina plesnog iskustva. Nastupima u 19:00, 19:45, 20:30 i 21:15 sati posjetitelje će plesom provesti kroz izložbeGlazbena točka - koncert iznenađenjaImprovizacija pokretom - studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija Neverbalni teatar na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u klasi izv. prof. art Maje Đurinović sigurnim će i lakim korakom zakoračiti izložbenim dvoranama i odvesti nas u prostor suvremenog teatra.Putovima osnivača slavonskih muzeja: Krovni organizator: Muzejska udruga istočne HrvatskeSuorganizatori:- Osijek: Muzej likovnih umjetnosti, Muzej Slavonije u Osijeku, Arheološkimuzej Osijek- Vukovar: Gradski Muzej Vukovar, Muzej vučedolske kulture i Franjevačkimuzej- Županja: Muzej Stjepan Gruber- Ilok: Muzej grada Iloka- Vinkovci: Gradski muzej VinkovciOve godine će muzeji diljem Hrvatske obilježiti 15. Noć muzeja, pod nazivom Velike obljetnice hrvatskih muzeja. Po prvi puta Muzejska udruga istočne Hrvatske odlučila je spojiti gradove i njihove muzeje. Ukupno tri autobusa iz Osijeka, Vukovara i Županje provest će ljubitelje kulturne baštine kroz navedene gradove otkrivajući bogatstvo Slavonije i Srijema. Putovanje organiziranim autobusnim prijevozom iz Osijeka započinje u 18.00 sati prema najistočnijem hrvatskom gradu u Muzej grada Iloka, prema Muzeju vučedolske kulture i naposljetku u Gradski muzej Vukovar.Kviz - velike obljetnice i važne datume propitat ćemo u kvizu po uzoru na popularne PUB KVIZOVE, a najbolje očekuju iznenađenja.u Noći muzeja priprema raznovrstan program za sve uzraste. Posjetitelji će moći razgledati stalne postave muzeja "Prapovijest" i "Seoba naroda i srednji vijek", te prigodnu izložbu iz fundusa muzeja. Najmlađi posjetitelji moći će sudjelovati na igraonicama posebno osmišljenima za Noć muzeja, dok će oni malo stariji moći uživati u posebnom glazbeno vizualnom programu. Tijekom cijelog trajanja manifestacije posjetitelji će moći kupiti publikacije koje je izdao Arheološki muzej Osijek po promotivnim cijenama.- U Noći muzeja posjetitelji mogu razgledati stalne postave Arehološkog muzeja Osijek "Prapovijest" i "Seoba naroda i srednji vijek"- PUTOVIMA OSNIVAČA SLAVONSKIH MUZEJA - Muzejska udruga istočne Hrvatske odlučila je spojiti gradove, a muzeje približiti istinskim zaljubljenicima u kulturnu baštinu. U 18:00 sati započinje poutovanje organizranim autobusnim prijevozom iz Osijeka prema najistočnijem hrvatskom gradu u Muzej grada Iloka prema Muzeju vučedolske kulture i naposlijetku u Gradski muzej Vukovar.- Radionica za djecu - "Napravi okvir i ponesi kući fotku iz muzeja"1. razgledavanje različith predmeta po stalnom postavu muzeja i odabir najkul predmeta2. izrada kartonskih okvira i oslikavanje istih najdražim predmetom u stalnom postavu3. fotkanje i umetanje fotografije- Promotivna prodaja publikacija Arheološkog muzeja Osijek - tijekom Noći muzeja posjetitleji će moći kupiti publikacije Arheološkog muzeja Osijek po promotivnim cijenama.glazbeni program - In Da Sofa - muzejski lounge w/ Fixsell ArtU Noći muzeja 2020. godine odlučili smo veliku pozornost posvetiti donacijama koje su u Muzej Slavonije pristigle u proteklih 25 godina. U iduće dvije godine izložbom Donacije – izbor iz zbirki Muzeja Slavonije 1994. – 2019. prepričavati ćemo priče o donatorima i predmetima koji su svjedočanstvo suradnje, ali i velike ljubavi prema muzejima i baštini koja je temelj razvoja odnosa između lokalne zajednice i muzeja. Ova vrijedna izložba je ujedno prilika da muzej ostane mjesto susreta i stjecanja novih znanja i spoznaja o našim sugrađanima, o povijesti i kulturi grada Osijeka i okolice, ali i o brojnim udaljenim destinacijama i raznolikim kulturama.Gostujuća izložba "Od rokokoa do secesije – odijevanje i pribor – izbor iz fundusa muzeja grada Splita"Nakon više od dva desetljeća od zadnje izložbe Muzeja grada Splita na kojoj su izlagani predmeti iz Zbirke te nakon minucioznog i zahtjevnog restauratorskog rada na predmetima, ukazala se potreba opsežnije obrade građe i njezinog izlaganja, odnosno prezentiranja javnosti kroz izložbu naziva “Od rokokoa do secesije – odijevanje i modni pribor – izbor iz fundusa Zbirke tekstila i modnog pribora”.Aktualna izložba donacije – "Izbor iz zbirki Muzeja Slavonije 1994. – 2019."