Tekst i foto: Joco Đukić

Tekst i foto: Zvonko Biondić

U Nedelišću je održanna kojem su uspješno nastupili borciNa tatami su prvo izašli najmlađi natjecateljiu kategoriji učenica 11 godina te osvojila. Lara je se pobjedom u prvoj borbi plasirala u finale u kojem je tijesno izgubila od domaće natjecateljice što joj je donijelo srebro i veliko iskustvo s obzirom da je tek krenula u natjecateljski program. U kategoriji učenika 12 godinaje dobio prvi meč ali je u drugom izgubio ali je u repasažnoj borbi za treće mjesto bio uspješan i osvojioNakon njih na tatami su izašla kadetkoji je s dva dobivena meča do 70 kg. osvojio. Nešto manje je bio uspješan u kategoriji juniora do 68 kg u kojoj je također došao do finala u kojem je izgubio 3 : 1 te osvojioU kategoriji juniora do 75 kg je radiokoji je također došao do finala u kojem je vodio do pred kraj meče ali zbog svoje neopreznosti ipak izgubio od natjecatelja iz Rijeke te se zadovoljioBorna je ipak popravio dojam u kategoriji mlađih seniora gdje je u finalu uvjerljivo pobijedio svog suparnika i osvojioNa ovogodišnjemodržanom u mjestu Nedelišće kod Čakovca, nazočilo jeiz 39 klubova Slovenije i Hrvatske.Nastupio je i naš kata uspješniku dvije kata kategorije i pobijedio u obje kategorije osvojivšiOvo je bila predzadnja provjera našeg Frana uoči nastupa na(sredinom veljače). Ostaje nam još jedna-zadnja provjera uoči Prvenstva Hrvatske u Ivanić Gradu, i nadamo se da će Fran na najvažnijem nastupu, koji ubrzo dolazi, biti jednako uspješan.Franom rezultat kao i nastup ostvaren jepotpore trenera, ali uz veliku potporu roditelja, a to je detalj koji je vrlo bitan za Franovu katašku budućnost !Čestitamo Franu na odličnim nastupima i dostojnom predstavljanju Karata kluba Hrvatski sokol.