Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Ivan Anušić

tri škole i jedne zdravstvene stanice

Ukupno su potpisana 54 projekta o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 178.900.000 kuna. Prvih 19 je provedeno početkom 2019. godine ukupne vrijednosti 62 milijuna kuna, nastavili smo dalje s provedbom novih 35 zgrada i danas smo potpisali zadnja četiri ugovora za obnovu: 54 zgrade: 19 u školama koje su završene i 35 novih. Danas smo potpisali ugovore za obnovu osnovne škole Augusta Harambašića u Donjem Miholjcu, Zdravstvene stanice Magadenovac koja pripada Domu zdravlja Donji Miholjac i dvije manje zgrade osnovne škole iz Jelisavca i to u samom Jelisavcu i Breznici našičkoj. Ukupna vrijednost ugovora je nešto više od 11 milijuna kuna a rokovi za završetak su do kraja 2020. godine

Nataša Tramišak

35 zgrada, 31 gradilište

Time će se zaokružiti ciklus energetskih obnova, uštedjet ćemo 11 milijuna kilovat sati odnosno negdje oko 6 milijuna kuna ušteda ukupno u potrošnji energije u zgradama na razini jedne godine. Osječko-baranjska županija morala je uložiti značajna sredstva iz vlastitog proračuna, ali izračun je da će se kroz četiri do pet godina sredstva kroz uštede i vratiti. Od jedanaest milijuna kuna, oko pet milijuna su sredstva Europske unije, 2.300.000 kuna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i oko 4 milijuna dala je Osječko - baranjska županija. Županija je ovdje sufinancirala u nešto većem postotku iz razloga što se na nekim zgradama radi sveobuhvatnija obnova osim one koja obuhvaća energetsku, a to se prvenstveno odnosi na Zdravstvenu stanicu Magadenovac. Zgrada je u zaista lošem stanju te je potrebno malo jača obnova osim energetske obnove zgrade

Tekst i foto: Stjepan Filipović/Radio Osijek

U sklopu projekta "", župan, potpisao je ugovore s izvođačima radova za obnovuOsječko - baranjska županija je 2017. godine pokrenula velike projekte energetske obnove zgrada u svom vlasništvu u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja i zgrada drugih javnih ustanova poput zdravstvenih, domova za starije i nemoćne i opće bolnice.", rekla je pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unijeRadi se naje u tijeku isto tako s rokovima završetka do proljeća odnosno ljeta ove godine.", naglasila je Tramišak.