Tekst i foto: OŠ Popovac

Učeniciboravili su tjedan dana u, gradu na jugu Turske, te tako realizirali pretposljednju mobilnost u okviru Erasmus+ projekta „12. siječnja 2020.u pratnji učitelja, doputovali su u suncem okupanukako bi s prijateljima iz zemlje domaćina, Norveške i Rumunjske nastavili svojuZa sudionike je pripremljen program prepun. Učenici su prvo naučili što je potrebno kako bi napravili uspješnu kampanju. U skupinama su izradili postere kojima su privukli pažnju brojnih prolaznika za vrijeme čišćenja plaže. Primjerom su pokazali da svaka promjena počinje od nas samih, a kako se Manavgat bori protiv zagađenja plastikom prethodno su čuli od guvernera grada.Učenici su crtežima i porukama na posterima ukazali naplastičnog zagađenja te potrebu djelovanja svih nas pri čuvanju prirodnih resursa. Tijekom ranijeg posjeta centru otpadnih voda u gradu, čuli su šokantne informacije što sve završava u kanalizaciji. Odlučili su skrenuti prolaznicima pažnju i na štetnost vlažnih maramica. Naime, tijekom ljeta u gradu od tristo tisuća stanovnika boravi milijun turista. Neodgovorni gosti u hotelima bacaju u kanalizaciju vlažne maramice koje se ne mogu razgraditi i često završavaju u morima i oceanima.Brojne, kao i kviz znanja, osvijestili su sudionike o gorućem problemu zagađenja plastikom i potakli ih da ustraju s valom pozitivnih promjena u svojim lokalnim sredinama, ali i šire koristeći snagu Interneta i društvenih mreža. Pronašli su vremena i za posjet džamiji sau Manavgatu, obilasku grada Sidea (rimskog kazališta, Apolonovog hrama i drevnog muzeja), vožnju brodom… Dani su bili ispunjeni brojnim kulturnim i prirodnim znamenitosti koje nikog nisu ostavile ravnodušnim.Dan prije povratka kući bio je rezerviran za posjet Antaliji, koja se nalazi u podnožju. Mnogi kažu da je to jedan od najljepših gradova turske rivijere. Prošetali su starim dijelom grada i uživali razgledavajući uličice prepune kafića, suvenirnica i manjih hotela u kućama iz otomanskih vremena. Tijekom posjeta Muzej Mevlevihane saznali su o derviškom plesu koji se odvija za vrijeme višesatne molitve. Vodopad Karpuzkaldiran bio je šećer na kraju jednodnevnog izleta.Neprocjenjivo iskustvo učenicima nije bio samo, već i to što su tijekom mobilnosti bili smješteni u obiteljima. Iz prve ruke upoznali su turski način života i običaje, kao i njihovu gostoljubivost.“, izjavio je učenik Dorian.S obzirom na dugi put kući bilo je dovoljno vremena za kovanje planova zau Norveškoj s naglaskom na predstojeću konferenciju.18. siječnja 2020. nešto malo prije ponoći vratili su se u Baranju, a zadovoljstvo sudionika sugerira da je program mobilnosti bio uspješan.Sve aktivnosti projekta, koji je financiran sredstvima Agencije za mobilnost i programe Europske unije, možete pratiti na Facebook i Instagram stranici Kids Against Plastic Pollution.