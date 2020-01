uređenja desne obale Drave

Tekst i foto: Osijek031.com

Radovi na četvrtoj, posljednjoj dioniciu Osijeku kododlično napreduju i vide sebuduće obaloutvrde kojom će se konačno ostvariti dugonajavljivani cilj osječke gradske uprave –šetnicom, izvještava Slavonska televizija Podsjetimo, radovi su započeli 2. ožujka , a njihova vrijednost iznosi, od čega se najveći dio financira iz državnog proračuna prekote manjim dijelom iz proračuna Grada.Glavna zadaća ovog projekta jeteod poplava u Osijeku, ali on će Osječanima također omogućiti ono na što čekaju desetljećima - neprekinutu šetnicu uz rijeku Dravu u dužini od šest kilometara s biciklističkom stazom, odmorištem s klupama i uređenim hortikulturalnim pojasom.Osim šetnice, koja se optimistično najavljuje za kraj 2021. godine, Donji grad će dobiti iza pristajanje kruzera. Obzirom da je riječ oiznimno kompliciranom zahvatu, rok za njezin dovršetak je pet godina, odnosno do kraja 2023.Kod bivše Kožare nastavljaju se radovi vrijedni, a trebali bi biti gotovi do kraja 2021. Tamo se postavljaza obranu od poplava, pješačko-biciklistička staza i zeleni pojas te mali amfiteatar kao zanimljivo arhitektonsko-turističko rješenje.U Hrvatskim vodama najavljuju i izgradnjuna lijevoj obali Drave kod ZOO vrta, ali i na desnoj strani prema, duž nasipa Osijek-Višnjevac, sve do Hipodroma. I na ovom dijelu obaloutvrde planira se uređenje i postavljanje svih modernih urbanih sadržaja.Na kraju, najavljeno je iDrave, za što će biti potrebno napraviti prokop duljine 1,5 km kod Josipovca. Tamo će se također urediti pješačko-biciklistička staza.