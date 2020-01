Već više od 25 godina obvezujemo se pružati samo vrhunsku kvalitetu . Klijenti uvažavaju naše preporuke i savjete , kako i sva rješenja koja im pružamo.

“ kažu uJedna od vrlo važnih titula koju Očne optike Lens nose je zasigurno onadioptrijske– vrhunske njemačke progresivne leće, čiji je NI-VA LENS. d.o.o., tvrtka unutar njihove grupacije, ekskluzivni zastupnik zaza postavljanje, ugradnju i prodajuprogresivnih dioptrijskih leća, nije jednostavno zaraditi. U ovom slučaju radi se o određenim kriterijima koje je dobavljač ocjenjivao kod svojih kupaca:- Kvaliteta usluge pri odabiru i prezentaciji idealnih dioptrijskih leća za klijenta- Kvaliteta oftalmološke opreme s kojim optičar raspolaže- Upotreba sveobuhvatne analize, razmatranje individualnih želja i potreba klijenta- Redovitost edukacije, informiranja, te profesionalni razvoj pružatelja uslugeCertificirani Ekspert za progresivne leće, sve prethodne kriterije mora zadovoljiti. Rezultat toga je izvrsna vidna oštrina u svim uvjetima, okruženjima i raznim životnim situacijama.Osim što se Očna optika Lens pozicionirala kao Ekspert na području korekcije dioptrije, ugradnje i prodaje, prvi na tržištu Republike Hrvatske odlučili su se pozabavitiDok je u zemljama zapadne Europeuz prisustvo audiometrijske tehnologije i educiranih stručnjaka, te prodaja slušnih aparata u očnim optikama već duže zastupljena, kod nas to nije bio slučaj. Očna optika Lens kao pionir optika na području audiometrije, uvela je kontrole sluha te prodaju REXTON slušnih aparata prva na području Hrvatske u svoj asortiman.Mjernim audiometrijskim uređajima testira se zasebno lijevo i desno uho, te se na temelju dobivenih podataka slušni aparati prilagođavaju individualnim potrebama klijenta. Kontrole su u Očnim optikama Lens za sve besplatne, no kako je to slučaj i kod kontrole vida potrebno je unaprijed najaviti svoj dolazak -„ kaže nam, vlasnica Očne optike LensOno što je također važno naglasiti potencijalnim korisnicimaje ugovor Očne optike Lens s, prema kojemu HZZO snosi dio ili cjelokupne troškove kupovine slušnih aparata za sve HZZO-ove osiguranike.Doživiteširoke vidne zone, optimalnu stabilnost slike i izuzetne performanse u svim svakodnevnim izazovima i uživajte u ljepotama zvuka vaše okoline.Očna optika Lens naše čitatelje nagrađuje s prigodnim. Izrežite vaučer, predočite ga pri kupovini i ostvarite znatneAdresa: Pavla Pejačevića 5, Osijek – 031 367 090Adresa: Hrvatske Republike 29, Osijek – 031 211 700Web: Lens-optika.hr E-mail: