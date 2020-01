Ugovore o stipendiranju

Ove školske/akademske godine odobreno je ukupno 150 stipendija, i to za učenike 450,00 kuna mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za jednu školsku godinu, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu. Svake godine nastojimo proširiti kategorije i povećati broj stipendija, a nadamo se da će stipendije olakšati troškove školovanja učenicima i studentima, odnosno njihovim roditeljima. Naravno, krajnji cilj ove mjere je investiranje u mlade i njihovo znanje te da nakon školovanja ostanu ovdje, u Osječko-baranjskoj županiji, da rade i doprinose društvu. Njihovo vrijeme tek dolazi, pa želimo ne samo da ostanu ovdje nego da zajedno s nama budu aktivni dionici svih događanja, a potom preuzmu poslove i odgovornosti te vode našu Hrvatsku i Županiju u smjeru u komu svi želimo i hoćemo

Tekst i foto: OBZ.hr

za 2019./20. školsku, odnosno akademsku godinu danas (20. siječnja 2020. godine) na prigodnoj svečanosti županuručio je zas područja Osječko-baranjske županije. Ukupan iznos sredstava koji Županija dodjeljuje za navedenu godinu iznosi- rekao je župan Ivan Anušić.Osječko-baranjska županija započela je 2002. godine s postupkom dodjele stipendija. Zbog strateške orijentiranosti prema društvu znanja, naglasak je stavljen na darovitost, na postizanje izvrsnih rezultata u jednom području ili više njih te iskazanu sklonost za stalnim usavršavanjem. Ukupno je do srpnja 2019. godine za stipendiranje učenika i studenata te dodjelu jednokratnih potpora utrošeno okoiz županijskog proračuna.- ističe pročelnica Upravnog odjela za obrazovanjeNa natječaju za 2019./20. školsku, odnosno akademsku godinu dodijeljeno jeza darovite učenike iza darovite studente, zatimza učenike iza studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja (stipendije učenika za zanimanja CNC operater, strojobravar, medicinska sestra/medicinski tehničar te strojarski računalni tehničar, a studenata za zanimanja magistar/specijalist struke u području dentalne medicine, medicine, veterinarske medicine, strojarstva, elektrotehnike i računarstva).Dodijeljeno jeza učenike iza studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, i to učenicima za zanimanja automehaničar, bravar, keramičar, mesar, stolar, tokar, vodoinstalater, vozač motornog vozila i zidar, a studentima za zanimanja magistar/specijalist struke u područjima arhitekture, geodezije, geografije, logopedije, socijalne pedagogije i socijalnog rada.Dodijeljeno jeza učenike iza studente slabijeg socijalnog statusa.Učenicima se stipendije isplaćuju za razdobljegodine, a studentimagodine. Stipendije učenicima za razdoblje od rujna do prosinca 2019. godine i studentima za razdoblje od listopada do prosinca 2019. godine isplaćene su 27. prosinca 2019. godine.