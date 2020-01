Grand Prix Croatia 2020.

Tekst i foto: Joco Đukić

Ovogodišnji izuzetno cijenjeniu Samoboru okupio jeiz 22 zemlje cijelog svijeta, koji su u tri dana natjecanja dokazivali svoju. Zanimljivost i ovogodišnjeg natjecanja je nazočnost karataša od kategorije cicibana (6-7godina) do seniora (20 godina) u pojedinačnoj i ekipnim kategorijama, ali i natjecatelja s invaliditetom. Turnir je bio izuzetno važan za kategorije od kadeta do mlađih seniora iz razloga osvajanja potrebitih bodova za odlazak na Prvenstvo Europe u veljači 2020. u Budimpešti.Od ukupnog broja 1930 natjecatelja u disciplini kumite nastupilo je 1376 natjecatelja i 554 u disciplini kata.U toj masi izuzetno kvalitetnih natjecatelja i ove godine nastupili su mladi kata uspješnici Karate kluba Hrvatski sokol(mlađe kadetkinje 13-14 god.),(mlađe učenice 9-10 god.) i najmlađa E(cicibanke 7-8 godina). Nažalost, zbog bolesti nije nastupio naš kata uspješnikU vrlo zahtjevnoj konkurenciji mladih katašica iz raznih zemalja naši su kata uspješnici osvojili tri odličja -Katia Šegavčić koja je nastupila s tek zaliječenom virozom između 31 natjecateljice u kategoriji, morala je odraditi savršeno pet (5) vrlo zahtjevnih kata kako bi se okitila( medalja i pehar). Njezin nastup je bio briljantan.Ema Alšić u konkurenciji 28 natjecateljica također iz raznih zemalja suvereno prolazi do polufinala i uzima, ali neznalačkom ili navijačkom odlukom sudaca gubi meč za finale u kojim bi zasigurno osvojila zlatno odličje. Njena brončana medalja je za mene kao trenera objektivno jednaka zlatnoj.Elena Šegavčić djevojčica s navršenih 7 godina u svojoj kategoriji imala je 11 kvalitetnih natjecateljica, najviše iz Hrvatske i uspjela u svom prvom nastupu u vrlo zahtjevnoj konkurenciji osvojitiRezultati mladih kata uspješnika raduju jer se za 3 tjedna odlazi na Prvenstvo Hrvatske u Zagreb, na kojem ćemo nadamo se dokazati kako dosadašnji odlični natjecateljski rezultati nisu bili nimalo slučajni, naprotiv rezultat su odličnog rada s mladim kata uspješnicima kluba.Treba naglasiti kako je jedino naš klub napravio uspjeh na ovogodišnjem Grand Prix Croatia 2020. a najuspješniji smo klub s područja svih županija Slavonije-Baranje i Srijema. Čestitke mladim kata uspješnicima i njihovom treneru.Tekst i foto: Aleksandar Šegavčiću sastavuje osvajanjem 3-eg mjesta potvrdio nastup naU konkurenciji su imali 11 ekipa kojima je ovo bio kontrolni turnir pred nastup u Budimpešti od 6. – 9. veljače 2020.Do nastupa na Europskom prvenstvu su u planu još nekoliko treninga u klubu tekoje su planirane u Daruvaru