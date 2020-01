Godina, koja je iza nas, bila je teška i uspješna . Teška jer smo praktično ušli u nju s financijskim planom koji nam nije omogućavao puno prostora ali smo ipak uspjeli osigurati sve temeljne funkcije kluba

Tekst: VK Iktus i HRT Radio Osijek

Foto: Stjepan Filipović/Radio Osijek

", rekao je predsjednikDaniel Srb ponovno je izabran zaVeslačkog kluba Iktus i odluka je bila jednoglasna na skupštini na kojoj je bilo nazočno 28 od ukupno 33 člana. Srb je najavio povlačenje, no i na skupštini je izjavio kako to ne bi bilo dobro prihvaćeno s obzirom na aktualno stanje uosječkom sportskom društvu. Ponovio je kako osječki veslači zajednički moraju pronaćiljude koji će nastaviti voditi klub, a sadašnja će se uprava povući čim se riješe problemi smještaja veslačkoga doma te pojave kandidati za novo vodstvo."", naglasio je Daniel Srb.Govoreći o planovima za 2020. godinu Srb ističe sjajne mlađe seniore a tu su, tekoji su i ove godine osvojili medalje. "", rekao je predsjednik VK Iktus Daniel Srb.Iktus je dodijelio posebne nagrade najboljim veslačima za 2019. godinu - braćadobili su velike plakete za osvojeno srebro nau Grčkoj na kojem su nastupili u četvercu bez kormilara pod vodstvomte uz veslačaiz Pule. Srebrnjacima su nagrađeni seniorski prvaci Hrvatske- četverac s kormilarom u kojem su veslalite kormilarkai dvojac bez kormilara u kojem su naslov prvaka Hrvatske osvojili laki seniori. Prigodne darove i čestitke primili su mladi veslači koji su bili najredovitiji na treninzima -Najveći je pljesak i riječi ohrabrenja dobio, jedan od najmlađih veslača koji je nedavno teško stradao prilikom čišćenja splavi, a danas se prvi put pojavio na treningu. Klub mu je obećao maksimalnu potporu, a članovi skupštine izrazili želju da što uspješnije završi oporavak i vrati se u čamac.Posebno je bilo svečano proglašenje zaslužnih članova Veslačkoga kluba Iktus. Zaslužnim članovima proglašeni su. Priznanje je primio ikoji je zaslužnim članom proglašen u 2018. godini, no nije ga mogao preuzeti prije godinu dana.bio je dugogodišnji veslač i član klupske uprave, abio je među prvim Iktusovim juniorskim reprezentativcima bivše države te osvajač prve seniorske zlatne medalje u bivšoj Jugoslaviji. Betlehem je, kako kaže, aktivan i danas i svakodnevno trenira još od 1973. godine. Osvojio je veliki broj veteranskih medalja i u posljednje se vrijeme aktivirao kao trener Davida Šaina.u Iktusu je 46 godina, a najveći dio tih godina proveo je kao trener koji je odgojio brojne generacije osječkih veslača i veslačica. Najduži staž u klubu ima pak inženjerkoji je izjavio kako je u veslanju od 1958. godine. Najviše se istaknuo kao tehnička potpora klubu u kojem ga svi zovu "majstorom", a godinama je bio i logističar - voditelj klupskih posada na različita natjecanja.Posebno je priznanje dobio i, dugogodišnji voditelj restorana u klupskoj zgradi koji je uvijek bio na raspolaganju članovima kluba te su ga mnogi smatrali pridruženim članom, a sada je novopečeni umirovljenik.Skupština je prihvatila i financijski plan za 2020. godinu prema kojem bi klub imao proračun odod čega više od polovice izdvaja Grad Osijek, dok se od Osječko-baranjske županije, sponzora i članarina planira potpora od. U sportskom je planu cilj pojačati nekada najjači segment kluba, a to su redovi juniora i mlađih juniora te se po rezultatima na državnom prvenstvu učvrstiti među tri najjača hrvatska kluba. Očekuje se kako će i ove godine Iktus ostvariti i zapažene rezultate u hrvatskoj veslačkoj reprezentaciji u kojoj će sigurno biti mjesta za, a izbornik reprezentacije zadovoljan je i napretkom mladogkoji bi mogao postati dobro pojačanje juniorskom dijelu reprezentacije.Uz predsjednika Daniela Srba jednoglasno su danas izabrani i članovi Predsjedništva kluba-. U Nadzornom su odborudok je predsjednik Skupštine i sljedeće dvije godine