Osječko – baranjske županije

Dan svetog Vinka – Vincekovo

vinske podrume

Vinske ceste i vinograde

Erdutskog, Baranjskog, Feričanačkog i Đakovačkog vinogorja.

utjecajem alkohola

vrlo brzo

Kao i prethodnih godina, i ove godine na području22. siječnja obilježava se, povodom kojeg će veći broj građana obilazitite takozvane „“. Blagdan će se posebno obilježavati na područjimaPodvozaču se bitno smanjuje percepcija, praćenje stanja na cesti, praćenje drugih sudionika u prometu i iznenadnih situacija, što dovodi do kašnjenja u reakcijama vozača, odnosno do produljene reakcije vozača na novonastale okolnosti na cesti te potom vrlo lako dolazi do prometnih nesreća.Vozač pod utjecajem alkoholaprestaje biti svjestan svojih sposobnosti, relativizira opasnost i precjenjuje svoje vozačke sposobnosti. Takav vozač postaje neoprezan i sklon ignoriranju prometnih propisa. Prilikom vožnje pod utjecajem alkohola rizik od nastanka nesreće raste progresivno, gotovo eksponencijalno.Kako bi bezbrižno sudjelovali u svetkovini Vincekova policija savjetuje vozače da nakon konzumacije alkohola sebi osiguraju siguran smještaj do sljedećeg dana ili da za prijevoz angažiraju osobu koja nije konzumirala alkohol, kako ne biste ugrožavali sebe i druge sudionike u prometu, a time sigurno izbjegli i sankcije za prometne prekršaje.