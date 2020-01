Dani poslova u turizmu

Ministarstva turizma, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge ugostiteljstva i turizma

poslodavce

nezaposlene osobe

Josip Aladrović

Gari Cappelli

Goran Ivanović

Slavonci, Baranjci i Srijemci su vrijedni radnici, časni i pošteni ljudi koji prije svega žele živjeti od svog rada, pa i s ovog mjesta želim poručiti poslodavcima da će ovdje sigurno naći dobru radnu snagu. Međutim, voljeli bi da to bude partnerski odnos, da ono što mogu ponuditi turističke kuće ne bude podcjenjivački nego adekvatno nagrađeno te da ti ljudi u sezoni za rad koji će provesti na Jadranu kada se vrate u Slavoniju mogu časno i pošteno živjeti. Naravno, to se neće dogoditi samo od sebe, na tomu treba raditi i u to ulagati, stoga zahvaljujem na ovim „Danima poslova u turizmu“, kojima želimo stvoriti upravo takve odnose i okvir

Ivanom Anušićem

Nekada su Slavonci, Baranjci i Srijemci činili više od 50 postao sezonske radne snage na Jadranu, no sada se njihov udjel znatno smanjio, sveo se na 10-15 posto. Očito materijalni status nije bio ekvivalent onoga što su naši ljudi tamo odrađivali i to je jedno dobro upozorenje hotelskim kućama i svima koji se bave turizmom da ako žele dobar turistički proizvod moraju i adekvatno platiti radnu snagu. Naravno, otvorilo se i tržište radne snage drugih zemalja, osobito Austrije i Njemačke, gdje se nude puno bolji uvjeti nego na Jadranu. S druge strane, mi nastojimo da Slavoniju, Baranju i Srijem izgradimo kao vrhunsku turističku destinaciju koja će sve, ili barem što više, mladih ljudi zadržati kod svojih kuća te tu raditi i stvarati bolju Slavoniju, Baranju i Srijem - rekao je Ivanović te naglasio da se taj cilj mora ostvariti sinergijskim djelovanjem Vlade RH, resornih ministarstava, lokalne i regionalne samouprave, ali i stvaranjem zakonskih preduvjeta kojima bi se ovo područje napokon oporavilo od posljedica ratnih događanja.

85 poslodavaca

9.000 radnih mjesta

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

U Nastavno-sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku danas (17. siječnja 2020. godine) otvoreni su „“, zajednički projektkojim već četvrtu godinu na jednom mjestu okupljajuiz turističkog sektora izainteresirane za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Otvorenju su nazočili ministar rada i mirovinskoga sustava, ministar turizma, zamjenik župana Osječko-baranjske županijei drugi dužnosnici, a uz zainteresirane nezaposlene osobe, koji su u najvećem broju posjetitelji ovog događanja, nazočni su bili i mnogi studenti i učenici strukovnih škola.- rekao je zamjenik župana Ivanović.Dodao je kako Osječko-baranjska županija na čelu sa županomintenzivno radi na razvoju kontinentalnog turizama kao djelatnosti koja može pokrenuti ovo područje, koje je jedno od najljepših dijelova Republike Hrvatske.Na „Danima poslova u turizmu“ neposredno se predstavilokoji nude više od, ali su održani i popratni programi u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, HUP Udruge ugostiteljstva i turizma te Ministarstva turizma. To su na primjer radionice namijenjene učenicima završnih razreda srednjih strukovnih škola, a usmjerene na predstavljanje mogućnosti zapošljavanja, edukacije i usavršavanja kod konkretnih poslodavaca te predstavljanje centara kompetentnosti.