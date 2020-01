magla, hladno, kuća, posao, knjiga

dobre knjige i toplog doma

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Đelo od Gisko

Izgubljena noć

Vezice

Nisu moje bebe

Susjeda

Paddy Clarke ha ha ha

Vrt leptira

Krv i meso

Prijatelj

Tranzit

Slon nestaje"

Zemljovid za čudnovate

Parižanke

Ovo će boljeti : tajni dnevnik mlađeg liječnika

Žena poput nje

9. studenog

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Siječanj kao siječanj,! Nema boljeg načina za preživjeti zimu od. Učekaju na vas, adonosi pregled malog dijela pristiglih. Sigurni smo da će svatko od vas pronaći nešto za sebe, ako ne u ovom popisu, onda sigurno u samoj Knjižnici.Današnje predstavljanje započet ćemo naslovom "" Andree Bartz. Vješto je to napisan psihološki triler, ali i više od toga. Roman je i lirično putovanje u mračne kutke sjećanja i ljudske psihe, kao i portret života mladih ljudi u New Yorku u životnom razdoblju kad se osjećaju nedodirljivo i nepobjedivo, s mnogim mogućnostima pred sobom. Nastavljamo uz isti žanr romanom "" Domenica Starnonea koji nam daje uzbudljiv i nepredvidljiv roman o braku i preljubu, o onima koji napuštaju i onima koji su napušteni, o (ne)sposobnosti praštanja, o preobrazbi obitelji od sigurnog utočišta u poprište doživotne borbe. U svakom slučaju, neće vas ostaviti ravnodušnima. "" Melanie Golding također je psihološki triler. Svi tvrde da je Lauren Tarner iscrpljena, da joj je potreban odmor. I, u pravu su; uz novorođene blizance Morgana i Rileyja nikada nije bila umornija. Ali zna što je vidjela; te noći kada je rađala, u njezinoj je bolničkoj sobi nepoznata žena pokušala uzeti njezinu djecu i zamijeniti ih sa svojim - stvorenjima… Grupu psiholoških trilera zatvara roman "" autorice Phoebe Morgan. Ovakve se stvari ne događaju ovdje. Savršena majka. Savršena supruga. Jane Goodwin godinama je gradila sliku o svom savršenom životu u mirnom gradiću Ashdonu. I kada djevojka iz prvog susjedstva, šesnaestogodišnja Clare Edwards, bude pronađena mrtva, Jane zna da prije svega treba zaštititi svoju obitelj. Svaki brak ima svoje male laži, pa niti njezin nije iznimka! Mali odmak od psiholoških romana donos nam Roddy Doyle u romanu "" i nepretencioznu priču o djetinjstvu u Irkskoj 1968. godine. Zabavan i bolan, roman opisuje pobjede, poraze i zbunjenost dječaka svijetom u kojem se komešaju nježnost i okrutnost, neprijateljstvo i ljubav." Dot Hutchinson kriminalistički je roman koji raspletanjem priče otkriva stare strahove, nove spasitelje i stravične priče o čovjeku koji nije prezao ni pred čime kako bi zarobio ljepotu. "" Patricie Cornwell ponovo susrećemo vještu forenzičku detektivku, dr. Kay Scarpetta, koja se nalazi usred strašnog lova na serijskog snajperista koji ne ostavlja nikakve dokaze osim bakrenih novčića. Naoko, žrtve nemaju ništa zajedničko… Poslije krimića, na red nam stiže nekoliko suvremenih romana. "" Sigrid Nunez je naslov kojeg čitamo kao autentične uspomene: knjiga za svakoga tko je imao najboljeg prijatelja, ljudsko biće ili životinju, i upoznao je prazninu koja ostaje kad ga izgubimo. Slijedi roman "" Rachel Cusk koja ostaje vjerna vlastitoj majstorski originalnoj verziji suvremenog (pseudo)memoarskog trenda, no kroza središnji ženski lik, šutljivu slušateljicu niza pripovijesti, u ovoj epizodi njezina proza dobiva oštriju društvenu i političku dimenziju. "je pak zbirka vrtoglavih suvremenih pripovijedaka u kojima Haruki Murakami kroza sivu svagdašnjicu genijalno otkriva putove u nadnaravno i fantastično. U svakoj od ovih priča Murakami nas nemilice gura preko prividnih granica normalnoga.Fantastični serijal bestselera o gospođici Peregrine i čudnovatoj djeci nastavlja se novom uzbudljivom pričom "" smještenom u Americi. Stare fotografije otkrivaju dosad neviđeni svijet čudnovate Amerike, a ova knjiga donosi i nešto novo – fotografije u boji. Ransom Riggs vodi nas u novi svijet prepun nezamislivih opasnosti i pustolovina. Nakon pustolovine, povijest, i to Pariz 1940.. nacisti su okupirali grad i hotel Ritz. Sve se mijenja, osobito za "" Mariusa Gabriela. "" autora Adama Kaya dnevnička je proza. Dnevnik u koji je bez cenzure, hrabro i iskreno zapisivao bilješke nakon neprospavanih noći, beskrajnih dana i propuštenih vikenda, poslužio je kao temelj za knjigu koja je istovremeno urnebesna, zastrašujuća i bolno dirljiva. Za kraj dva ljubavna roman, prvi "" Marca Levya te drugi "" Colleen Hoovera, oba očaravajući romani, puni strasti, bolnih i dirljivih trenutaka. I jadan i drugi zasigurno će oduševiti, nasmijati i opustiti širok krug čitatelja.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite