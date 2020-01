velika sezonska sniženja

[Sponzorirani članak]

Ovaj vikend isplati se obići omiljeni shopping centar jer su u tijekuZadovoljstvo ovih dana predstavlja svaka kupovina u! Sezonska sniženja su ui izbor je još uvijek velik pa požurite po stvari koje ste dugo priželjkivali, a sada ih možete kupiti po zaista povoljnim cijenama.Ovaj vikend posjetite Sajam vjenčanja Osijek powered by Portanova u Portanovi! Osječki Sajam vjenčanja pripremio je za sve buduće mladence i ljubitelje vjenčanih manifestacija bogat, a posebna je poslasticana kojoj će poznati Slavonci i Slavonke prošetati modnom pistom i podržati dobrotvornu akciju Sajma. Glumice, nogometaš, dogradonačelnica grada Osijeka, kondicijski trener, glazbenicite kantautoricaće u, u 18 sati na Gala modnoj reviji prošetati pistom u vjenčanim i večernjim haljinama i odijelima, te pridonijeti kampanji za podizanje svijesti o problemima djece s autizmomBrojni domaći izlagači pripremajuu najvećem regionalnom trgovačkom centru Portanovakako bi pokazali ono najbolje iz svijeta vjenčanja. Posjetitelje očekuje raznovrsna ponuda, interaktivne radionice, degustacije slastica, atraktivni sajamski popusti uz koje budući mladenci mogu uštedjeti prilikom organiziranja svog dana iz snova, a na revijama će poznate modne kuće i saloni vjenčanica te etablirani hrvatski dizajneri prikazati vjenčane trendove u nadolazećoj sezoni.Osječki Sajam vjenčanja nastavlja činiti dobra djela za najmlađe, a već treću godinu za redom njegovo humanitarno djelovanje usmjereno je prema. Dobrotvornom akcijom i kupnjom humanitarne srećke svi će posjetitelji na Sajmu moći podržati projekte ove Udruge.Dragi mladenci i svi ljubitelji vjenčanih manfestacija rezevirajte svoje vrijeme i posjetite Sajam vjenčanja Osijek u Portanovi ovaj vikend. Ulaz je besplatan.Otvaranje sajmaModna revijaRadionica: Sve tajne organizacije vjenčanja by Tihana Tomljanović, organizator vjenčanjaGala modna revijaZatvaranje sajmaOtvaranje sajmaModna revijaRadionica:Vjenčani trendovi- moda, make up, kosa, cvjetne dekoracije, slasticeModna revijaZatvaranje sajma