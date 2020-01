SF romani

Šest je boja na Zelenom svijetu: crna, smeđa, zelena, crvena, žuta i plava. Crna je kao crni um onih koji je nose; Smeđa je kao zemlja koju obrađuju oni koji je nose; Zelena je kao šume iz kojih potječu oni koji je nose; Crvena je kao krv koju prolijevaju oni koji je nose; Žuta je kao žuč koju gaje oni koji je nose; Plava je kao plamen mržnje koji uzgajaju oni koji je nose. Neka niža boja ne dira u višu: samo Boje iznad kojih si rođen su ti otvorene, sve Boje ispod kojih si rođen neka su ti zauvijek zatvorene i ne misli na njih…

Nositelj elemenata

Eme Botica

Godinama Drugom Dimenzijom vlada Malforx, pokvareni vladar koji je nezakonito sjeo na prijestolje. Druga kraljevstva toga svijeta na rubu su snaga dok Malforxova vlast sve više jača. Vladar kraljevstva koje se još odupire šalje svoje sinove da se sklone od opasnosti. Došavši na Zemlju, nisu pronašli sigurna utočišta, ali pronašli su nešto drugo. Nada koja je gotovo potpuno zamrla nanovo se probudila. U stranom svijetu pronašli su zakonita vladara Druge Dimenzije koji treba izvući svoj svijet iz tiranovih šaka. Pronašli su Nositelja Elemenata.

Dedivinacija – Nacija psihoze

Jelene Hrvoj

Godina je 3154. Aurora Blue je mlada forenzička analitičarka i profesorica staroljudskih nauka koja živi u svijetu lišenom kriminala. Njezin život biva okrenut naopačke nakon kratkotrajnog pada operativnog sistema nazvanog B.O.G. čija je uloga svakodnevno programiranje mase. Niz neobjašnjivih ubojstava, prepunih simboličkih tragova koji ne vode nikamo, odvodi Auroru i njezine suradnike u mrežu kriminala. Nakon ubojstva partnera, Aurora bježi zbog tragova koji upućuju na njezinu upletenost u seriju neopisivih zločina. Bježeći pred licem pravde, ona se zatekne u divljem predjelu zemlje gdje upoznaje skupinu ljudi, te saznaje kako je riječ o izumirućoj vrsti genetski nemodificiranih ljudi, protjeranih u izgnanstvo. Uskoro se svijet i život kakve je poznavala mijenjaju u nepovrat, a njezin život postaje dragocjeniji no ikada prije.

22 Stoljeća

Vedrana Volarića

Sada se udobno smjestite, duboko udahnite i stavite naočale, ukoliko je potrebno. Svakim novim pogledom, svakim novim klikom i svakom novom pričom, zakoračite u svijet ludosti, zrelosti i zabave. Zakoračite u moju maštu...

Tekst i foto: Ivana Franjić, mag. informatologije

vrlo suštivo koje oduvijek ima svoju. Najpopularniji su definitivno stranikojima je i naša publika vjerna već duži niz godina. Međutim, svoje mjesto na policama knjižara i knjižnica pronašli su i našikoji su sve popularniji i zanimljiviji, kako domaćoj, tako i stranoj publici.u suvremenom smislu ima tradiciju koja seže unatrag do kraja. Stidljivo se razvijajući između dva svjetska rata, te buknuvši po prvi put na prijelazu iz 1950-ih u 60-e, hrvatska znanstvena fantastika u potpunosti stasa i sazrijeva u zadnjih desetljeća od pojave časopisa Sirius i osnivanja prvih klubova ljubitelja znanstvene fantastike. Kako je broj hrvatskih autora koji su se okušali u SF romanu sve veći, ovdje smo odlučili predstaviti neke koji su novijeg datuma i koje vrijedi pročitati.Romanautorice, jedan je u nizu romana iz Sage o Mrazovima. Postapokaliptični roman koji predstavlja jedan „novi svijet“, koji premda djeluje idealno, skriva prilično mračne tajne. Stari je svijet nestao pod udarcem visokih tehnologija, Novi je svijet svijet tradicionalnih vrijednosti i licemjerja: tehnologija, uzrok svega zla, koristi se i dalje, ali ne spominje javno. Carska Rusija sada se prostire do Mediterana, a carski zakon o zaštiti djece iz 1917. godine još je uvijek na snazi, opstajući kroz stoljeća koja dijele stari od novoga svijeta. Jedna smrt djeteta u Zagrebu izvlači na površinu, ne samo stare priče o mrtvoj djeci nađenoj u snijegu, nego i stare strahove: ako djeca nisu sigurna, tko jest?Romanautoriceizlazio je u nastavcima u SF&F časopisu Futura. Djeca vječnosti i kaosa dobitnik je nagrade SFERA te slovi za legendarni roman, u kojem se spaja Zagreb osamdesetih s magičnim Zelenim svijetom. „Romanprvijenac autoricezapravo je spoj triju knjiga koje je autorica objavljivala na Wattpadu, društvenoj mreži koja podupire nove i mlade pisce. S vremenom je roman ugledao svjetlo dana i u papirnatom obliku. Fantastični roman donosi priču o svijetu u kojem se nalazi Zemlja i Druga dimenzija kojom je zavladao zlobni kralj Malforx. Vilenjaci potlačenih kraljevstava odlaze na Zemlju u potrazi za utočištem, no umjesto sigurnosti pronalaze Nositelja elemenata zakonitog nasljednika trona u Drugoj dimenziji. Zanimljiv i opsežan roman mlade autorice svakom istinskom zaljubljeniku u fantastiku bit će prava poslastica.Romanautoricečekao je punih sedam godina da doživi svoje tiskano izdanje. Dedivinacija je SF triler u kojem se mlada forenzičarka Aurora pokušava izboriti za svoju nevinost i na kraju i za svoj vlastiti život. „Romanautorainspiriran je „Atlasom oblaka“ Davida Mitchella. Može se čitati i kao zbirka kratkih priča, i to ne nužno kronološkim slijedom, čemu u prilog ide i naizgled relativna tematska samostalnost svakog poglavlja, koja su, osim toga pisana različitim stilom te oblikovana različitim grafičkim elementima, što romanu daje i obilježja konceptualnosti. No u prvom je planu ipak sama priča. Roman čine različiti likovi koji na različite načine žive u različitim stoljećima; u tom smislu roman govori o neprestanom ponavljanju povijesti i domino efektu. Pojašnjava čovjekovu potrebu za izborima koji ga vode prema (ne)izvjesnoj budućnosti. Ako vas je „Atlas oblaka“ oduševio i okupirao, „22 stoljeća“ svakako je roman vrijedan pažnje.".