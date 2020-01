neugodno

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Jučerašnje jutroje iznenadilo brojne Osječane, što zbog, ali još više zbogkoja je cijeli grad pretvorila uBrojni su Osječani tu poledicu osjetili na svojoj koži, da ne kažemo na svojim udovima. Tako je samo tijekom prijepodnevnih sati napristiglo više odkoji su zbog padova i ozljeda došli zatražili pomoć.Prema riječima dr.iz Zavoda za ortopediju i traumatologiju, do 11 sati obavljeno je, a zadržano je 10 pacijenata koji su biliPacijenti koji su podvrgnutiuglavnom su došli zbog prijeloma potkoljenice i skočnih zglobova, no bilo je i prijeloma ručnih zglobova te oteklina bez prijeloma.Iz KBC-a upozoravaju da se bez veće potrebe, naročito u ranim jutarnjim satima. To se posebice odnosi na osobe starije životne dobi, ali i na bicikliste koji su u ovakvim uvjetima posebno ugrožena skupina. Naime, oni koje je poledica iznenadila na biciklu, prošli su sa znatno kompliciranijim prijelomima (kukovi, ruke, ramena, ključne kosti...).