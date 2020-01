osječkog Zoološkog vrta

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Izakoji nosi titulu najvećeg u Hrvatskoj iznimno je, izvještava Slavonska televizija Tako je u 2019. godini zabilježendo sada. Konkretno, zazabilježeno ješto je najveći broj posjetitelja u jednom danu ikada.Po riječima, edukatorice u ZOO vrtu, posebno jedjece u edukativno-zabavnim radionicama koje se organiziraju tijekom cijele kalendarske godine te koje najmlađe Osječane, ali i goste iz drugih gradova, uče mnogimvezano uz životinje u ZOO vrtu, ali i o važnosti. Ove godine po prvi put održano jeu suradnji sosječkog sveučilišta, a tema je bila inteligencija životinja.U 2019. po prvi je put prikazana ikoji je trajao 20 dana, a posjetilo ga je 200-ak mališana iz osječkih vrtića.Brojnih je novosti u 2019. bilo i što se tiče stanovnika ZOO vrta. Osječki ZOO vrt prošlo je proljeće imaomeđu stanovnicima vrta, a posjetiteljima je najzanimljivija bila mala deva koja se rodila u travnju. Pristigli su iiz ZOO vrta u Zagrebu te dvije hijene , a vučica je punila novinske stupce krajem prošle godine nakon što je uspješno pobjegla iz vrta, no na sreću ubrzo je neozlijeđena vraćena Što se nastambi tiče, novost je, na ulazu u objekt napravljeno je, obnovljena je kompa, a do početka sezone planiraju se obnoviti nastambe za majmune.Za sljedeću godinu planiraju seza djecu ali i one starije te će šetnja ili vožnja kompom do osječkog ZOO vrta sigurno i dalje biti nezaboravno iskustvo.