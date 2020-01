najljepše se želje

vesela, zabavna

uspješna

Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Pliva patka preko Drave

Jelene Sitar Cvetko

Pavla Pavličića

Trojica u trnju

Nikole Zavišića

Martina Baltscheita

Damira Mađarića

Pepeljuga

Charlesa Perraulta

Vladimira Andrića

Đorđa Dukića

Ljudmile Fedorove Uspavanka za mišića

Crvenkapica, Kradljivica ključeva, Vitez bez konja, Patkica blatkica, Pingvini ne znaju ispeći kolač sa sirom, Anica i Danica, Nezaboravak, Ružno pače, Mi se vuka ne bojimo, Zeko, Zriko i Janje, Legende o Kristu i Pale sam na svijetu

286 odigranih predstava

193 predstava

lutkarski festival

Gostovali smo na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu:

10. Međunarodnom kazališnom festivalu za djecu „ZajeČAR“

Dobila sam svoj drugi dom u mom divnom kazalištu, Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Nisam ni slutila, niti očekivala mnogo, samo sam 'ukrcala' sebe i svoje snove, maštu, tugu, mladost, radost, sreću, strah, upornost, hrabrost, želju, volju (i nešto malo talenta), predanost, posvećenost, vjernost, odanost i ono najvažnije, bez čega ništa ne funkcionira kako treba, ogromnu količinu ljubavi. Uz moju obitelj, moje dvije stijene koje me 'pridržavaju', naravno i bezuvjetno podržavaju (suprug Tihomir i sin Luka) to je najdivnije i najljepše putovanje koje i dalje traje i želim vjerovati da će trajati zauvijek. Mislim da je to lijepa brojka i slatka jubilarka, vrijedna da se osjećam ponosno, zahvalno i svečano. Idemo dalje, nova publika čeka

Kristine Fančović, Srđana Kovačevića i Gordana Marijanovića

Ivana Vukićević.

Zahvaljujući Gradu Osijeku i Osječkome ljetu kulture

Ivice Lučića

Tekst i foto: Tatjana Grganović/DKO

Na početku nove 2020. godine, uz, osvrćemo i na netom završenu 2019. godinu koja je za naše Kazalište bilai prije svegaU 2019. godinirealiziralo je 5 premijernih naslova i jednu obnovu. U ožujku prošle godine izvedena je premijera predstave, prema motivima dječjih pjesmica i brojalica, a u režiji(izvedena 16 puta), na Osječkome ljetu kulture 2019. premijerno je izvedena predstava(lektini naslov)u režiji, koju smo do sada odigrali 8 puta i napravili novi iskorak prema publici viših razreda osnovnih škola, te srednjoškolcima. U novoj sezoni 2019./2020., početkom listopada, osječkoj smo publici predstavili još jednu premijeru Lav koji nije znao pisati (27)u režijii koprodukciji s Kazalištem Oberon iz Koprivnice, a isti taj mjesec u Osijeku je odigrana premijera mjuzikla za djecu(23), prema motivima bajkeu režijii koprodukciji s Gradskim kazalištem Joza Ivakić Vinkovci (premijera u Vinkovcima bila je u ožujku 2019.). Za kraj godine kao i uvijek priredili smo i blagdansku predstavu Božićna panika prema tekstu i u režiji. I ovoga prosinca pokazalo se kako je upravo božićna predstava najizvođenija u godini i odigrana je čak 46 puta u 20-tak dana.U travnju 2019. obnovljena je uspješnica prema tekstu Konstantina Fedorova i u režiji, te smo ju, u prošloj godini, odigrali 17 puta.Uz premijerne predstave, na pozornici Kazališta, izvodili smo i najuspješnije naslove iz prošlih sezona - njih dvanaest:U 2019. godini možemo se pohvaliti siz premijernog i repriznog programa, te godišnjim produkcijama Baletnog studija; Dramskog studija (Priče o sebičnom divu i malom princu; Svaka sličnost je slučajna); Plesne igraonice „Početnice“ (Godišnja doba), Dramskog studija za srednjoškolce (Sto ljudi sto ćudi, Život, postojanje & ono na „s“).Ukupno je naše predstave u prošloj godini pogledalo 56 043 gledatelja. U Dječjem kazalištu izvedena jes 33 144 gledatelja. Na festivalima i gostovanjima izveli smo 93 predstava, za 22 899 gledatelja. Najviše su puta odigrane predstave: Božićna panika (46) koju smo izvodili uoči Božića, predstava Nezaboravak (35), te predstava Crvenkapica (30).Značajan jeobilježio prošlu godinu, naime nakon 4 godine u Osijeku je ponovno održan Susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske i to po 27. puta. U četiri je dana odigrano 17 predstava, 13 u natjecateljskoj konkurenciji i 4 u off programu. Postavljene su i četiri izložbe: izložba 90 godina UNIMA-e – Lutke osvajaju Hrvatsku 1920.; velika izložba 60 lutkarskih sezona osječkog malog kazališta, izložba studenata Akademije za umjetnost i kulturu – Odsjeka za kreativne tehnologije, te izložba slovačkog umjetnika Miroslava Duše. Postignuto je umrežavanje i kreativna i intelektualna razmjena vezana uz kazalište – kroz razgovore, radionice, izložbe, predstave na festivalu, a domaćinstvom SLUK-a ukazano je na iznimnu važnost lutkarstva kao grane umjetnosti za Osijek i Osječko baranjsku županiju. Izniman doprinos organizaciji i realizaciji SLUK-a dali su profesori i studenti Akademije za umjetnost i kulturu koji su priredili mnoštvo popratnih programa, te aktivno sudjelovali u praćenju programa i izvještavanju javnosti.Vrlo smo često bili domaćini i drugim kazalištima, udrugama, festivalima, plesnim studijima koji su svoje programe izvodili u našoj dvorani, pa ne čudi ni ukupna brojka od 67874 posjetitelja na našim predstavama, gostovanjima, festivalima, na svim ostalim događajima na našoj pozornici, a na ovu smo brojku i izvrsnu suradnju s našim brojnim gostima jako ponosni.21. Susret Profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej Bjelovar18. Požeški plesokaz24. Vukovarsko lutkarsko proljeće,10. Festival Dječjih kazališta, ZajeČar Srbija7. Dječji festival – Beli ManastirAura Fest- Dječji festival PožegaX. Bugojansko lutkarsko bijenale Bugojno, BiH10. Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije7. Slatinska mala scenaDječji kazališni festival, pozorište Zvezdarište24. Revija lutkarskih kazališta, Rijeka16. Treps festival plesnih skupina Hrvatske - Zagreb21. Međunarodni festival dječjih kazališta „Maslačak“ Sisak59. Međunarodni dječji festival Šibenik5. Festival „Jaje“ KoprivnicaOsvojili smo i nekoliko nagrada.Na, koji se održava u Narodnog pozorišta Timočke Krajine “Zoran Radmilović” Zaječar nagrada za najboljeg glumca pripala je Marijanu Josipoviću, za ulogu Vuka u predstavi „Crvenkapica“ čiju režiju potpisuje Vladimir Andrić, a koja je nastala u koprodukciji Gradskog kazališta “Joza Ivakić” Vinkovci i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka.Na X. Bugojanskom lutkarskom bijenalu u Bugojnu, BiH naša je predstava „Nezaboravak“ – autorski projekt Petera Kusa koji osim režije potpisuje i tekst uz Uršu Adamič - osvojila nagradu Dječjeg žirija za najbolju predstavu Festivala. Također iznimno smo ponosni što smo ovu predstavu u prošloj godini izveli premijerno i u Sloveniji, u Lutkovnom gledališču u Ljubljani i to na slovenskom jeziku s velikim uspjehom!Igoru Eleku, dugogodišnjem majstoru rasvjete u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića dodijeljeno je Priznanje za dugogodišnji rad u lutkarstvu na 27. Susretu lutkara I lutkarskih kazališta Hrvatske održanom u Osijeku. Upravo Elek prošle je godine proslavio 25 godina umjetničkog rada u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, kao i voditelj tehnike i majstor tona Dražen Golubić. Niz velikih obljetnica nastavlja Areta Ćurković, proslavljena filmska i kazališna glumica, vrsna lutkarica i nagrađivana umjetnica koja je također u 2019. godini obilježila 25 godina umjetničkog rada. Areta Ćurković uvijek ističe kako joj je njeno „malo“ kazalište na prvom mjestu iako je glumila i na filmskim platnima, brojnim serijama te surađivala s vrhunskim redateljima i kolegama glumcima. Tog 4. listopada, prije 25 godina, naglasila je Areta, za nju je poseban dan – dan kada je službeno započela svoju avanturu i svoj glumački život. „“, zaključuje Areta.Osim iskusnih glumaca i tehničke službe koja vješto i znalački odrađuje svaki zadatak u prošloj smo godini dobili još jedno pojačanje! Nakon mladih diplomiranih glumaca, na naše kazališne daske stupila je mlada i talentirana glumicapotpuno je obnovljena fasada Kazališta. Donjogradsko je kazalište postalo slikarsko platno koje je oslikala poznata umjetnica Marina Mesar – OKO. Tako je i ovaj gradski „hram kulture“ uvršten u popis brojnih objekata diljem svijeta s prepoznatljivim umjetničkim potpisom Marine Mesar.Ne smijemo zaboraviti niti nominaciju dugogodišnjeg glumca i ravnateljaza Nagradu hrvatskog glumišta Hrvatskog društva dramskih umjetnika za ulogu Djeda u predstavi Nezaboravak, te važno i veliko priznanje Grada Osijeka – Pečat grada za izniman doprinos kulturi i kazališnoj umjetnosti. Ravnatelj Lučić zaključuje: „Ponosan sam na činjenicu da naš maleni kolektiv odrađuje lavovski posao. Iz godine u godinu broj publike raste, broj predstava je u porastu, a sve to se odvija u gotovo obiteljskom ozračju punom entuzijazma i veselja uz svesrdnu potporu gradskih otaca. Što drugo poželjeti nego da nam tako ostane i u godini koju smo upravo započeli.“