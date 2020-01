zaštite života ljudi i imovine od požara

Zakon o zaštiti od požara

Požari dimnjaka

zapaljenja čađe

ne predstavlja opasnost

ispravan i kvalitetno napravljen

solidno i pravilno građen

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:

U svrhudonesen je, koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuje da ih održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi dou dimovodnom kanalu.Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala sam po sebi. Ako je dimnjak, čađa u dimnjaku će izgorjeti bez posljedica te će dimnjak ostati čist. Do požara u dimnjaku najčešće dolazi zbog nastalih promjena u načinu loženja i promjena gorivih tvari. Kad je dimnjak, ne postoje posebne opasnosti za širenje požara na ostale građevinske dijelove. Međutim, najčešće se događa da ima manjih građevinskih pogrešaka na dimnjaku, kao što je raspucanost dimnjaka, oštećenje vratašca i slično. U takvim slučajevima često dolazi do proširenja požara.- let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal, što može uzrokovati zapaljenje;- zagrijavanje zidova dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i slično) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor;- prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija), koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice;- pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu – i do 1000 oC. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.