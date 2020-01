Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

najavila je kakona snagu stupa niz novih i/ili izmijenjenih propisa zaoperatora u segmentu elektroničkih komunikacija, među kojima kao najvažnije izdvaja novosti pri sklapanju i raskidu ugovora.tiču se, skraćivanja ili definiranja rokova u kojima operatori moraju nešto obaviti na zahtjev korisnika, kvarova, univerzalne usluge i mjerenja brzine interneta u pokretnim mrežama.Tako su od 1. siječnja 2020. operatori obvezni omogućiti isti način sklapanja i raskida ugovora, putem istih kanala komunikacije, a u svojim općim uvjetima poslovanja detaljno navesti načine i dokumentaciju potrebnu za. To uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem i putem telefona.Ako korisnik sklapa ugovor u poslovnici, a u dokumentaciji koju potpisuje obveže se proučiti opće uvjete poslovanja ili ostale sastavne dijelove ugovora poput cjelokupnog cjenika naknadno, ugovor može raskinuti bez plaćanja naknada za raskid ako u sljedeća tri radna dana jasno izjavi da se s uvjetima ne slaže i da odustaje od ugovora. Ako je tom prilikom dobiven i uređaj, mora se vratiti zapakiran. Za sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija ili putem sredstava daljinske komunikacije vrijede stara pravila koja omogućavaju ovakav raskid u roku odod sklapanja ugovora.Rok za raskid ugovora kad korisnik ne želi više koristiti usluge u nepokretnoj mreži je skraćen s 12 na maksimalno. Rok za raskid usluge u pokretnim mrežama i dalje ostaje jedan radni dan. Rok za promjenu operatora u nepokretnoj mreži smanjen je. Prijenos ugovora s jedne na drugu osobu se mora obaviti u maksimalnom roku od tri radna dana. Privremeno isključenje usluga se mora obaviti u najviše pet radnih dana ako korisnik nije sam zatražio kasniji datum privremenog isključenja.Operator je obvezan u svako vrijeme, bez odgode, a najkasnije u roku od dva radna dana i u zatraženom obliku dati korisniku informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora te načinu uplate. Zahtjev krajnjeg korisnika može biti podnesen, pri čemu informacija o iznosu dugovanja mora sadržavati datum izračuna te datum početka i kraja ugovorne obveze.Mijenjanju se i prava korisnika u odnosu na kvarove i nemogućnost ostvarivanja usluge. Od 1. siječnja operator je obvezan otkloniti kvar na opremi dodijeljenoj korisniku uod dana prijave kvara. Nakon isteka 15 dana, korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora ili pravo na obeštećenje u visini odpo svakom naknadnom danu kašnjenja ako kvar nije bio uzrokovan višom silom ili krivnjom korisnika.Nova godina također donosi povećanje brzine pristupa internetu u okviru pružanja univerzalne usluge s najmanje 1 Mbit/s na najmanje 4 Mbit/s za sve korisnike koji to zatraže, a imaju ugovoren pristup internetu preko tarife univerzalne usluge ili će ju tek ugovoriti. Posebni maloprodajni paket brzine prijenosa podataka od najmanjebit će dostupan svim korisnicima koji nemaju tehničku mogućnost korištenja standardnih paketa ponuđenih na tržištu od 1. siječnja 2020. Socijalno ugrožena skupina krajnjih korisnika, osim minimalno dostupne brzine prijenosa od 4Mbit/s (paket MAXnet mini), imat će pravo popustana naknadu za opciju neograničenog prometa.Na kraju, mjerenje brzine i kvalitete mobilnih mreža aplikacijom HAKOMetar Plus ne ulazi u ugovorenu podatkovnu tarifu za prvih 10 mjerenja u mjesecu (korisnici će morati preuzeti novu verziju aplikacije koja će biti u dostupna za preuzimanje u siječnju 2020. Naime, do kraja 2019. svako mjerenje brzine i kvalitete mobilnih mreža uzrokovalo je potrošnju mobilnih podataka iz ugovorenog tarifnog paketa korisnika. Izmjenama pravilnika operatori će od Nove godine prvih 10 mjerenja ovom aplikacijom u mjesecu tretirati kao besplatan promet koji neće „“ podatke iz tarife.