Božićni praznici

odmorili

napunili baterije

Klizalištu Sokol Centar

Advent u Osijeku

Ovog Adventa poklonimo si ljubav

Ledena bajka na Sokolu

Program:

Petak , 27. prosinca 2019.

17:00 – 18:15 sati

19:00 – 20:15 sati

21:00 – 22:15 sati

Subota , 28. prosinca 2019.

17:00 – 18:15 sati

20:00 sati -

Nedjelja , 29. prosinca 2019.

11:00 – 12:15 sati

17:00 – 18:15 sati

Od 26. do 30. prosinca 2019.

Utorak , 31. prosinca 2019.

Srijeda , 1. siječnja 2020.

Zatvoreno

Od 2. do 6. siječnja 2020.

2x2 ulaznice za klizanje

Napomena

U nagradnoj igri na portalu Osijek031.com možete osvojiti: 2x2 ulaznice za klizanje [najam klizaljki nije uključen u nagradnu igru]. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici