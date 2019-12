27. Božićni koncert Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“ Osijek

Tradicionalni, koji se svake godine na sam Božić () održava u crkvi sv. Mihaela arkanđela u Tvrđi.Prvi Božićni koncert u „svojoj“ crkvi sv. Mihaela arkanđela Lipa je održala 1993. godine, pod ravnanjem tadašnje dirigentice prof., i od tada svakoga Božića na tim koncertima okupljaju se brojni ljudi dobre volje, koji zajedno s lipašima kroz glazbu sa svih strana svijeta žele proslaviti rođenje Isusovo. Ove će se godine slavimo Božićni koncert Lipe održati 27. put i zbog toga se posebno zahvaljujemo župniku vlč.koji nam svake godine, pa tako i ove, nesebično ustupi prostor crkve za naš Božićni koncert.I ovaj Božićni koncert dolazi kao „točka na i“ još jedne iznimno uspješne godine u dugoj i bogatoj povijesti Društva. U njima osobito sjaji posljednjih više od 25 godina u kojima je osvojeno pregršt nagrada i priznanja. Među njima izdvaja se čak 21 zlatna plaketa, medalja i diploma s međunarodnih i državnih natjecanja. Ono što je pak obilježilo 2019. godinu, sudjelovanje je u projektu Sing Along Concert ON TOUR, koji je održan od 29. svibnja do 2. lipnja 2019. godine u Barceloni (Španjolska). Poziv ugledne svjetske organizacije Interkultur stigao je kao rezultat 20 godina uspješne suradnje s tom organizacijom. U okviru projekta „Lipa“ je izvela vlastiti repertoar na samostalnom koncertu, kako bi predstavila hrvatsku kulturnu baštinu, a okosnica projekta bila je suradnja nekoliko profesionalnih i nekoliko nagrađivanih amaterskih zborova, solista i simfonijskog orkestra u izvedbi glasovitog Requiema talijanskoga skladatelja Giuseppea Verdija. Bilo je predivno iskustvo nastupiti u grandioznoj Palau de la Musica Catalana uz tisuću profesionalnih i amaterskih glazbenika iz cijelog svijeta, a u ovom projektu Lipa je potvrdila status svjetskih zborskih laureata (Laurea Mundi), dobivenu godinu dana ranije u Budimpešti.„Kruna“ uspješne godine upravo je ovaj Božićni koncert. Koncert u srijedu, 25. prosinca (na sam Božić), već uobičajeno počinje u. „Lipa“ će se publici predstaviti izborom 20-ak raznovrsnih adventskih i božićnih skladbi iz Hrvatske i svijeta (SAD-a, Portorika, Afrike, Ukrajine, Engleske, Austrije, Italije, Hrvatske…), od pučkih popijevki do pjesama poznatih i manje poznatih skladatelja. Ponovno će se, kao i na prošlogodišnjem Božićnom koncertu, predstaviti i naši mali lipaši,. Tako će se tijekom koncerta izmijeniti čak četiri dirigentice: prof. Valerija Fischbach, kodirigentice prof.i prof.te voditeljicaNa svakom Božićnom koncertu lipašice i lipaši trude se svojim sugrađanima prirediti niz glazbenih užitaka i iznenađenja, a tako je i ovaj, 27. put. Kao instrumentalna pratnja u pojedinim pjesmama predstavit će se. Posebni gosti pak bit će osječkaRepertoar ovogodišnjega koncerta čine neke nove skladbe, ali i skladbe koje su obilježile prethodne božićne koncerte te koje su lipašima i vjernoj publici posebno prirasle srcu. Na ovom koncertu Lipa će pjevati na osam jezika: hrvatskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, talijanskom, ukrajinskom, latinskom i nigerijskom jeziku Yoruba. No, zapravo preko svih tih jezika Lipa progovara jednim jedinim univerzalnim jezikom: glazbom.Lipaši će već tradicionalno, na kraju koncerta, svoju vjernu publiku u crkvi darivati sitnim poklonom, od srca. Detalji neka ostanu malo iznenađenje za posjetitelje 27. Božićnog koncerta.Valja istaknuti da Božićni koncert Lipe ove godine, po dvanaesti put, ponovno ima i. Ovogodišnji je koncert usmjeren na pomoć. Spomenuti Centar pruža socijalne usluge dugotrajnog smještaja, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te pomoći u kući. Zdravstveno-psihosocijalni oporavak korisnika s mentalnim poteškoćama, uključivanje u zajednicu te rušenje stigmatizacije snažan je izazov s kojim se svakodnevno suočavaju korisnici i zaposlenici te ustanove. Provođenje programa resocijalizacije najvažniji je cilj koji pridonosi destigmatizaciji te senzibilizaciji cjelokupne javnosti na mentalno oboljele. Na stacionarnom odjelu u Osijeku smješteno je 40 korisnika, a isti su uključeni u radno-okupacijske aktivnosti, kulturne, duhovne, obrazovne i rehabilitacijske programe. Dio korisnika uspio se zaposliti u zajednici, a neki teže tome. Također, Centar se uključuje na razne manifestacije, izlete, kulturna i edukacijska događanja, a svakodnevno se trude biti produktivniji, stručniji i bolji kako bi što kvalitetnije pružali podršku onima kojima je pomoć neophodno potrebna. Trenutačno planiraju opremiti dnevni boravak u sjedištu Centra u Osijeku (Martina Divalta 2). Prostorje to druženja, posjeta i svakodnevnog opuštanja njihovih korisnika. Želja im je prostor boravka opremiti stolicama, stolovima i televizorom.Ulaz na sam koncert već je uobičajeno slobodan, no posjetitelji će biti pozvani da na izlazu iz crkve dajuu posebno označenu kutiju.