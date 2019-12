Goran Ivanović

Većina danas potpisanih potpora odnose se na mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ukupno njih 102, no ovim mjerama želimo podupirati ne samo male OPG-ove već i veće sustave, znanost i sve što ide uz to jer poljoprivreda je i treba biti dio gospodarstva koje će nositi veću ulogu u pokretanju i poticanju ukupnog gospodarstva. Župan Ivan Anušić ima jasnu viziju tog razvoja, a sredstva koja se odvajaju i koja će biti nastavljena i idućih godina, bit su te priče. Vjerujem da će ova sredstva njihovi korisnici upotrijebiti ili su već upotrijebili za projekte koji su njima važni za poboljšanje strukture njihove proizvodnje, rada i sve što ide uz to. Čestitam svima koji sudjeluju i dio su ovog projekta

Potpore su namijenjene za preradu poljoprivrednih proizvoda, za mlade poljoprivrednike, zatim tu su mjere usmjerene za kontrolu plodnosti tla, set mjera vezanih za stočarstvo od umjetnog osjemenjivanja, kvalitete mlijeka i dobrobiti životinja do uzgoja junica za daljnju proizvodnju mlijeka, mjere za jedinice lokalne samouprave, istraživačke projekte i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, na što nam se najviše javljaju ekološki proizvođači, zatim za sudjelovanje na različitim sajmovima i manifestacijama te druge od ukupno 14 mjera. Imamo zaista široki spektar mjera, pa su svi koji se bave poljoprivredom mogli naći mjeru na koju su se mogli javiti

Zamjenik županapotpisao je danas, 19. prosinca 2019. godine, ugovore o potporama usapotpora s područja Osječko-baranjske županije. Vrijednost tih potpora iznosi, što je raspoređeno za. Kako je na temelju javnih poziva već ranije za, Osječko-baranjska županija je ukupan iznos isplaćenih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju tijekom ove godine povećala na čak, odnosno za 349 korisnika.Intenzitet potpora je različit i kreće se od 50 % do 100 %, visina potpora je doi ovisi o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva (mladi poljoprivrednici imaju do 50 % veće iznose potpora), broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi do 50 % prihvatljivih troškova.- rekao je zamjenik župana Goran Ivanović te dodao kako ga posebno raduje što će pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu u ime Osječko-baranjske županije sutra u Svetom Martinu na Muri potpisati ugovor u vrijednosti 50 milijuna kuna za nastavak izgradnje sustava navodnjavanja na području naše županije.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivreduvjeruje da će svi korisnici potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju biti zadovoljni s odobrenim sredstvima jer, kako kaže, stvarno su ih uložili, a Županija im je vratila dio tih uloženih sredstava.- naglasila je pročelnica Wendling.Pročelnica Wendling ujedno je najavila da će iste mjere, sukladno zajedničkoj, Osječko-baranjska županija nastaviti i u 2020. godini, a potom će se odlučiti hoće li se one produžiti ili će se morati pripremati nove mjere sukladno strategiji, odnosno smjernicama koje će biti donesene.