Zimski praznici

vrtićke i školske brige

Klizalište Sokol centar

Mini škola klizanja

Na raspolaganju su sljedeći termini:

Sportska zima na Sokolu – zimski kamp za djecu od 6 do 10 godina

Na raspolaganju su sljedeći termini:

[Sponzorirani članak]

su pred vratima, abit će iza nas. Što s klincima sada i kako kvalitetno popuniti njihovo slobodno vrijeme? Odgovor na to je –! Provodit će se 2 zanimljiva programa, a pokrovitelj istih je Decathlon Hrvatska.Najveće klizalište u regiji, ono na Sokol Centru u Osijeku, u siječnju organizirat će ponovno Mini školu klizanja za sve mališane koji žele naučiti klizati ili poboljšati vještinu koju imaju. Prijaviti se mogu djeca u dobi od 5 godina i više.- 6. – 8. siječnja 2020. godine-13. – 15. siječnja 2020. godineTreninzi će biti organizirani kroz 3 dana (od ponedjeljka do srijede) i to u terminu od 17 sati (trening traje 60 minuta).Kotizacija iznosi 150,00 HRK, a uključuje: školu klizanja 3 dana po 60 minuta uz vodstvo instruktora, ulaznice i najam klizaljki i diplomu po završetku škole.PRIJAVA (Mini škola klizanja za neklizače) na linku Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj 091 793 9355 (poziv/SMS/Viber/Whats App).Sportska zima na Sokolu zimski je kamp za djecu od 6 do 10 godina, a provodi se kroz petodnevni boravak u vrhunskom sportsko – rekreacijskom objektu Sokol Centar Osijek (Kralja Zvonimira 5) za vrijeme zimskih školskih praznika.Kamp će se sastojati od niza sportskih aktivnosti kao što su gimnastika, klizanje i plivanje, sudjelovanje u kreativnim radionicama, ali i druženje uz društvene igre za vrijeme popodnevnog odmora.Cilj programa:- upoznavanje i stjecanje dodatnih sportskih i kreativnih vještina- socijalizacija kroz aktivnosti, pripadanje timu i komunikacija u timu- prihvaćanje pozitivnog stava prema sportu- nezaboravno iskustvo i prilika za upoznavanje novih prijatelja tijekom zimskih praznika- 30. prosinca 2019. – 4. siječnja 2020.- 7. – 11. siječnja 2020.Kotizacija za kamp iznosi 400,00 HRK (5 dana – poludnevni boravak do 12h) ili 700,00 HRK (5 dana – cjelodnevni boravak do 15h).PRIJAVA (Sportska zima na Sokolu) na linku Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj 091 793 9355 (poziv/SMS/Viber/Whats App).