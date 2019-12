veliku obljetnicu

Tekst i foto: Igor Miklavčić

Izviđači su obilježiliu svibnju ove godine velikim okupljanjem izviđača u Gradu Osijeku s okona Zborovanju Saveza izviđača Hrvatske i izložbom ±100 godina skautizma u Osijeku, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici, 100 godina izviđačke pisane povijesti u Gradu Osijeku, kako smo prije dvije godine, prema povijesnim činjenicama imali informacije o počecima skautizma/izviđača u gradu Osijeku (1919.).No, u tijeku priprema za, prikupljanjem povijesne skautske građe, došli smo do spoznaje, uvidom u dokumente i fotografije iz privatne zbirke,, kako su skauti/izviđači počeli djelovati krajem 1914.To je vrijeme početka. Iako na području grada Osijeka nije bilo direktnihrat se osjetio u životu svake obitelji tog vremena. Osijek je u to vrijeme bio pun vojske, škole nisu radile jer su pružale smještaj vojnicima, ranjenici su dolazili s ratišta i bili prevoženi dalje. Učenici, profesori i građani su pomagali ranjenicima koliko su mogli. I baš u tom teškom vremenu za normalno i redovno obrazovanje se osnivaju Izletničke đačke družbe i Skautske družbe u Hrvatskoj prema naputku Visoke kraljevske zemaljske vlade.Ono što treba naglasiti kako je skautskii koju trebaju voditi mladi uz usmjeravanje starijih, otvoren za sve. Već se tog ratnog ljeta iz izvještajai s njom spojene Kraljevske trgovačke akademije u Osijeku može pročitati kako se mladi organiziraju po uzoru na skaute u Zagrebu i donosi se popis tih učenika koji su radili u bolnicama ili kao skauti te njihovih profesora. Ta praksa je ukinuta u jesen radi sve većeg dolaska ranjenika i bolesnika s fronta te bojazni za zdravlje i obrazovanje te mladeži.Čuli smo i par riječi od, profesora visoke škole vezano uz povijest samog fakulteta te suradnje izviđača i učitelja, jer ova obljetnica skauta je i njihova obljetnica jer su skauti osnovani na ustanovi koju njihov fakultet baštini.Dakle, prije sto i pet godina, 1914. (najvjerojatnije 12.12.1914.) je, profesor na Kraljevskoj učiteljskoj školi u Osijeku, a čiju tradiciju nastavlja, organizirao prvu skautsku družbu u Osijeku nazvanu ZVONIMIR, i to u zgradi nedaleko odavde, oko jedan kilometar istočno. Stara zgrada je uništena u savezničkom bombardiranju Osijeka 1944., a danas je tamo Obrtnička škola.Povijest skautizma ili danas izviđača u Osijeku možemo pratiti kroz više faza tj. obnavljanja, neke obilježavaju ratovi, promjena društvenog uređenja ili jednostavno ljudska nesloga. Ni skauti nisu imuni na prešućivanje povijesti, pa kako to biva, često izostave svoje prethodnike. Do povijesnih činjenica je bilo u početku teško doći dok se nismo usmjerili, a danas razvitkom informacijskih tehnologija i sve većom količinom podataka je puno lakše pretraživati našu povijest. Zahvaljujemo se Državnom arhivu u Osijeku, Muzeju Slavonije u Osijeku na korištenoj građi, ali i obitelji, obitelji prvih skauta u Osijeku, na njihovoj suradnji, sjećanjima na djedove i fotografijama iz privatnih albuma.