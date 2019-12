3.b razreda OŠ „Dobriša Cesarić“

Jasmine Beck

Mjesec hrvatske knjige

dovoljno vremena

velikih madraca, prave napuhance, vreće za spavanje

ozarena, uzbuđena i nestrpljiva

Snježana Laksar

tajno skrovište za igru

supertalent show

pranje zubića, umivanje i ušuškavanje

Charlie Brown

Jel ti spavaš?

pidžamama, u krevetima

miss i mistera pidžame

Kad ono radimo prespavanac broj 2?

Jagodi Koščević

Tekst i foto: J.B.

Prošli tjedan učeniciprespavali su u školi. Bila je to ideja njihove učiteljicekoja je na ovaj neobičan način željela obilježiti. Budući da su učenici lektiru čitali u školi, kod kuće su imalipročitati knjigu izvan lektirnog opusa. Bio je to jedini uvjet koji su učenici morali ispuniti, žele li sudjelovati u prespavancu. Nakon što se učiteljica uvjerila da su zadanu knjigu zaista i pročitali, svoju su ulaznicu mogli očekivati zalijepljenu na vanjska vrata učionice. I neobična noć mogla je otpočeti. Učenici su sa svojim roditeljima počeli pristizati i prije dogovorenog vremena u 19h, a da se netko našao u blizini škole, zaista bi mu neobičan prizor bio vidjeti bezbroji sve ostalo što omogućuje učenicima najudobniji krevet u njihovoj učionici. A i sretna i pomalo zbunjena lica roditelja, ali zatonjihove djece.Svaki je učenik pripremio plakat o svojoj knjizi i prave recenzije mogle su početi. Prespavancu se pridružila i naša knjižničarka. Svako učeničko izlaganje vrednovali smo na više načina, učili se izvještavanju, javnom nastupu, kritičkom osvrtu. Time je „službeniji“ dio prespavanca završio i nakon dobre okrjepe, prave gigantice od pizze, počinjao je onaj zbog kojeg noćima nitko nije spavao od uzbuđenja. Već tjednima prije svaki je učenik odredio svojeskrivača i tako je lutanje mračnim hodnicima, cika i vriska ispunilo cijelu školu i više se nije uopće činilo da smo sami u cijeloj školi. Došao je red i nakoji se izvrsno slagao uz vruću čokoladu koju je učiteljica napravila. Ponoć se opasno bližila pa je došlo vrijeme zau tople krevete. Učiteljica je pustila crtani filmi polako su se, uz smijeh i još poneko „“, ugasile sve okice. Osim budna dva oka učiteljice koja je sa zadovoljstvom često pogledavala na te divne male ljude.Cijelo sutrašnje prijepodne proveli smo u. Nakon izbora za, izrađivali smo dodatne grafičke prikaze knjiga. Što će nam stolovi, složili smo se svi. U krevetima je puno udobnije raditi. Oko 12 sati roditelji su počeli dolaziti po svoju pomalo umornu, ali zadovoljnu djecu. A do uha učiteljice doprlo je odnekuda „“ Želimo zahvaliti ravnateljicina podršci kao i domaru te tetama čistačicama.