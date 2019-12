Špu Feniks

Božićnu chagicu

subotu, 21. prosinca 2019.

Campus caffeu

bespla.

Ho-Ho-Ho

Djeda Božićnjaka

najljepšu glazbenu čaroliju

dobrih vibracija

Za vas smo pripremili i plesnu igru iznenađenja sa nagradama:

duhu Božića

užurbanom i materijalnom svijetu

vas poziva na "" ugodine, s početkom u 20 sati, u. Ulaz je naravnoPridružite nam se na Božićnom plesnjaku gdje ćete odna poklon dobitii nezaboravnu zabavu, a ujedno nam taj magični djedica obećaje i stopostotno zadovoljenje naših "slušnih aparata" uz čitav spektar plesnih hitova od nostalgičnih osamdesetih i devedesetih do vrućih latino ritmova pa sve do onih najnovijih, naravno pojačanih veselim Božićnim pjesmama.Ovu noćbudimo sva moguća osjetila, i jednostavno je nemoguća misija da vaše nogice i bokovi ostanu mirni, a zahvaljujući koracima disco foxa, bachate, salse, kizombe, tanga, valcera, jivea, cha cha cha-a i čagice odradit ćete u najmanju ruku jedan plesni polumaraton.1. Dvodnevni izlet u Novi Sad (hotelski smještaj + polupansion) za pobjednički par, PanadriaFly2. Konzumacija kvalitetne butelje crvenog vina u Vinskoj mušici za par koji osvoji drugo mjesto3. Muški i ženski parfem za par koji osvoji treće mjesto, Perfume Story4. Dvije prefine bezalkoholne Mocha kave po izboru, SF Coffe HouseDress code!Predlažemo da se obučete u. Bilo da to značilo samo božićna kapica, nešto svjetlucavo i blještavo, ili jednostavno neka crveno bijela kombinacija – nije bitno.Zaboravimo da živimo u današnjemi u ovo vrijeme pjesme, blagdanskog duha, darivanja i dobrog raspoloženja poklonimo jedni drugima najdragocjenije darove na svijetu - ljubav, osmijeh i ples.Špu Feniks vam svima želi puno mira, sreće, ljubavi, radosti, zdravlja, zajedništva i naravno puno plesa!