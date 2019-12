Bjelina, lampice, toplina, sjaj, mirisi, okusi, obitelj, zvona, radost, zagrljaji, ljubav

Tekst i foto: Ana Klaić, univ. bacc. cult.

... Sve to vežemo uz, mnogima,Ovoga mjeseca,ponudit će vam to da vam ovaj Božić ostane u jošna način da još više razvijete. Time biste obradovali svoje bližnje posebno umotanim poklonom, preukusnim receptom te nezaboravnom dekoracijom koja će učiniti vaš dom još toplijim. Zakoračimo zajedno u vašu..Očaravajuća će vam knjiga, osim ponude pregršt ukusnih delicija, kreativnih dekoracija, izrade samih darova te maštovita načina umatanja istih, pružiti i način dobre pripreme i organizacije vremena za stvaranje vašega nezaboravnog Božića. Na njenim ćete stranicama moći pronaći izradu svijeća kao poklon, aranžmane od suhog cvijeća, razne ukusne likere, božićne pudinge, staklene mirisne kuglice, lampione, ukrase za božićno drvce, čokoladne bombone, božićne vjenčiće i još pregršt drugih maštovitih ukrasa, recepata i ideja za poklone, dok će vas same ilustracije knjige oduševiti te potaknuti da što prije zažive u vašem domu.Knjiga koja slijedi nosi naslov. Božić budi dijete u nama, a ova me predivna knjiga osvojila upravo još u doba djetinjstva. Listala sam je sa sjajem u očima i osmijehom na ustima. Stoga, da vas uvedem u našu drugu bajku... Podijeljena je na tri dijela. Prvi nas dio uvodi u iščekivanje ovoga važnog blagdana, uvodi nas u Došašće. Potom svečano dolazi glavni dio – sam Božić i sve što ga okružuje te posljednji dio – Silvestrovo i Nova godina. U ovoj božićnoj "škrinjici" također ćete moći pronaći ukusne delicije, maštovite dekoracije, vlastiti način izrade poklona te još mnoštvo mogućnosti za kreativno izražavanje i ostvarenje. Mene su osvojile ukrasne kutijice s čokoladnim bombonima, adventsko selo sa slatkim iznenađenjima, naranče sa zabodenim klinčićima za topli miris doma, ukrasne božićne čestitke te još mnogo toga.Sljedeća će vam božićna "poslastica", autorice, pod naslovom, osim široke ponude izrada ukrasa, poklona, recepata, dati i pouku blagdanskog bontona. Tako ćemo pročitati kako darovima ne smijemo isticati naše materijalno stanje ili društveni položaj te kako darivanjem ne bismo smjeli pokušavati zadobiti nečiju naklonost. U blagdanski bonton uvršten je i bonton za stolom gdje možemo pronaći kako pravilno postaviti stol za svečanu večeru. Ono što je posebno dojmljivo u ovoj knjizi jesu: betlehemski medenjaci; koji vam, ukoliko još uvijek nemate jaslice, mogu učiniti vrlo zanimljivu i maštovitu zamjenu; adventski kalendar izrađen od kutija za šibice i najslasnije za kraj, božićni voćni kruh čije je isprobavanje teško dočekati.Četvrta knjiga, naslova, ima široku lepezu tema koje vam pruža na svojim stranicama. Na početku knjige možemo naučiti kako čestitati Božić u raznim zemljama, slijede note s tradicionalnim božićnim pjesmama, kako bi i ovaj Božić bio popraćen divnim melodijama, a prati ih pjesma Vladimira Nazora o Božiću te prekrasna, emotivna bajka "Djevojčica sa šibicama". Potom je predstavljeno još raznih pouka o izradi dekoracija te kao šećer na kraju, receptići koji jednostavno mame svojim izgledom.Kako ne bismo izostavili naše najmlađe, za njih smo pripremili posebnu knjigu pod naslovom, autorice. Udružite svoje ruke s ručicama svoje djece te s pomoću uputa na stranicama ove knjige, izradite od kutija zajedno sa svojom dječicom adventski kalendar, razne ukrase za božićno drvce, papirnate pahuljice, snježnu kuglu, svjetlucave čestitke, prirodne mirise za vaš dom te razne ukusne, slastice kao što su čokoladne saonice i medena kućica.