28 nominacija

Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2019.

Boženi (Božici) Ciboci

Dodijeljena su četiri Priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2019:

Inicijativi #spasime

Snježani Prijić-Samaržiji

Centru za nenasilnu akciju

Marijani Mitrović

Priznanje „Krunoslav Sukić“ KNJIGA GODINE 2018./2019. dodijeljeno je trima knjigama:

Hrvoju Klasiću

Luki Tomcu

Hrvoju Polanu, Viktoru Ivančiću i Nemanji Stjepanoviću

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2019. dodijeljeno je dvjema školama:

Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar

Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek/Fb

po 11. put dodijelio je nagradu i priznanja zaCentar za mir je 2009. godine utemeljio nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih osnivača, mirovnog aktivista i humaniste, a dodjeljuju se za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja.Na javni poziv za Nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2019. pristiglo je, a laureati za 2019. su:- za doprinos izgradnji mira nakon rata ustrajnim, a samozatajnim istraživačkim radom na utvrđivanju ljudskih gubitaka koji je dodir nade za obitelji žrtava, poputnina budućim generacijama i jamstvo vjerodostojnosti civilnih inicijativa.- za otpor nasilju i pokretanju nezamislivo kreativne snage davanja od srca, solidarnosti, povezivanja i suradnje kojima nenasilnim metodama napredujemo prema društvenim odnosima ravnopravnog dostojanstva za žene i djevojčice.- za prepoznavanje potrebe te otvaranje prostora suradnje akademske zajednice s društvenom u stvaranju institucionalne podrške studiranju, izgradnji, očuvanju i unaprjeđivanju mira.- za dugogodišnji nenasilan rad na uključivanju pojedinaca, posebnih grupacija i veterana iz svih strana u ratu u mirovno obrazovanje, dijalog, suradnju i komemoracije koje otvaraju i osvajaju emancipirajući prostor inkluzivne kulture sjećanja koja vodi pomirenju.Dodijeljeno je posthumno- Ona je lučonoša onoga što danas zovemo odnosom ravnopravnog dostojanstva. Njena želja, ljudska i stručna podrška da svi još dalje i stalno učimo i činimo svijet boljim mjestom učinile su je kamenom temeljcem suvremenog odgoja i obrazovanja u Osijeku, Slavoniji, ali i mnogo šire.za knjigu „Bijelo na crno“, za štivo koje ima potencijal pobuditi propitivanje savjesti nas građana i našega društva; koje poziva slijediti misiju istraživanja povijesti radi dosezanja istine i radi sadašnjosti, a za bolju budućnost.za knjigu „Stories from the Front Lines of Climate Change – 1 °c rising“ - koja fotografijom, pričama pojedinaca, narativima zajednica i degradiranih čitavih ekosustava vodi u smo srce klimatske krize - ispunjava nas tugom, ali i nadom u pozitivnu promjenu koja leži u ljudima.za knjigu„Iza sedam logora: od zločina do kulture zločina “ - za knjigu koja izaziva nelagodu, ali je dragocjen prilog i putokaz za daljnja istraživanja i tematiziranja prešućenih dijelova vlastite povijesti nužnih za procese koje dovode do suočavanja s prošlošću, a time i do toliko potrebnoga pomirenja.- učenicima i učiteljima- za zajedništvo u pothvatu da njihova škola postane učeća zajednica za mir – mjesto stjecanja znanja i usvajanja stavova i vještina koje njeguju međusobne odnose, onemogućuju nasilje a osnažuju za nenasilne obrasce odgovornog građanstva, prijateljstvo, solidarnost i suradnju- učenicima i učiteljima, - primjer su kako se uvažavanje i proslava različitosti te mirotvorno djelovanje vraćaju kao osjećaj sigurnosti, radosti, prijateljstva i solidarnosti koje se iz škole „prelijevaju“ na obitelj, prirodu i zajednicu.