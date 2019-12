4. međunarodnog znanstvenog skupa „Europski realiteti“

Kretanja

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Danas je i formalno realiziran naš zadnji projektni zadatak predstavljanja projekta „Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog“. U veljači ćemo imati službenu primopredaju svega ovoga, što ne bismo mogli urediti bez europskih sredstava. Vrijednost projekta od 62 milijuna kuna je u namijeni mladima, ali i u revitalizaciji Tvrđe kao turističkog, kulturnog, obrazovnog i znanstvenog središta našeg grada.

Žana Gamoš

12. i 13. prosinca 2019.

Odsjeka za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Španjolske, Portugala, Slovačke, Italije, Mađarske, Južne Koreje i Srbije

Neobična nam je čast i zadovoljstvo, što smo organizatori prvog službenog događanja u ovom novoobnovljenom prostoru s našim novim i poletno mladim sadržajima. Ovaj prostor skupa s Trgom Vatroslava Lisinskog svi Osječani pamte kao netaknutu memoriju nutarnjega grada. Počašćeni smo što je ovaj naš znanstveni skup prepoznala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, što nas prate Grad Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.

Helena Sablić Tomić.

Čestitam i zahvaljujem uime Uprave Sveučilišta u Osijeku, uime rektora prof. dr. sc. Vlade Guberca i u svoje vlastito – organizatorima ovog međunarodnog skupa koji su upriličili „Europske realitete“ i „Kretanja“, ali već sada i za neizostavne prilagodbe kulture, menadžmenta, kreativne industrije, medija i javne komunikacije u digitalnom okružju. Vjerujemo da je sve ovo nadahnulo sudionike skupa čiji će se radovi ukoričiti u 4. zborniku i da ćemo dobiti zanimljive i relevantne odgovore na provokativno postavljene teme.

Robert Raponja.

Početakpod krovnom temom „“ – ujedno je završni događaj projekta „“ koji je izdašnim sredstvima sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.– rekla je zamjenica gradonačelnikai posebno naglasila da nema riječi kojima bi iskazala sreću, gledajući okupljene organizatore, pokrovitelje, partnere, tuzemne i inozemne goste na 4. međunarodnom skupu u organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.Ovaj međunarodni znanstveni skup koji se održavau prostorijamana Trgu Svetoga Trojstva 3 i u obnovljenoj Staroj pekari na Trgu Vatroslava Lisinskoga – najbolja je potvrda korisnosti uloženih sredstava Europske unije u obnovu i revitalizaciju Trga i starog austrougarskoga objekta koji svojim izgledom i još više iznimnim sadržajima, snažno doprinose razvoju Osijeka u znanstveno-umjetničkom, izobrazbeno-informativnom i turističkom pogledu.Četvrti međunarodni znanstveni skup „Europski realiteti“ okupio je više od 130 sudionika iz deset zemalja () koji će tijekom dva dana održati više od 70 izlaganja u različitim područjima.– kazala je dekanica Akademije prof. dr. sc.Pokrovitelj skupa je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a suorganizatori su: Grad Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication (Slovačka), Hochschule der Medien Stuttgart (Njemačka), Vytautas Magnus University, Academy of Education (Litva), Universidad Complutense Madrid, Facultas de Ciencias de la Información (Španjolska) i Politécnico do Porto (Portugal). Partner je Osječko-baranjska županija.– kazao je prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju red. prof. art.