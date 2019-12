CineLady Specijal

26. prosinca 2019.

Dan nakon Božića,uz fantastičnu žensku postavu -Nakonkoja zavlada srcima svakog Božića, „dan poslije“ savršena je prigoda da se malo opustite od pripremanja tradicionalnih delicija i svih ostalih radnji koje idu uz blagdane. Svaka žena zna da je upravo ovo doba godine kada ona obavlja većinu obaveza pa koliko god one bile slatke, nekad je lijepo i predahnuti, a upravo je CineStarova CineLady večer koja to omogućava. Naime,, datum je koji najavljuje specijalnu, svojevrsniza sve dame, za savršeni kraj godine. I taman kad ste pomislili da je za ovu godinu odzvonilo s poklonima, kina s pet zvjezdica podsjećaju kako za darivanje nikada nije kasno! Iznova omogućuju svojim vjernim posjetiteljicama da s vremena na vrijeme, u društvu mame, prijateljice, sestre, kume ili kćerke, svaka dama može provesti u pravoj ženskoj večeri jer je u CineStaru svaki CineLady 'Dan žena'.Kraj godine dočekujemo uz željno išćekivani triler 'One su bombe (Bombshell)', s prigodno hrabrim i odlučnim ženama u glavnim ulogama. Jedan od naiščekivanijih filmova godine zasnovan je na stvarnom skandalu, prikazuje tri žene američke televizije Fox News kako se pripremaju za borbu protiv seksualnog uznemiravanja. Slavne holivudske glumice, dobitnice Oscara® Nicole Kidman i Charlize Theron i za Oscara® nominirana Margot Robbie nose priču o ženama koje su srušile moćnog zlostavljača.Radnja prati novinarku Gretchen Carlson (Kidman) koja se sprema pokrenuti sudski proces protiv Rogera Ailesa (John Lithgow), glavnog čovjeka televizije Fox News, kojeg je nedavno Russell Crowe tumačio u mini-seriji Najjači glas. U isto vrijeme, mlada producentica Kayla Pospisil (Robbie), dobije posao u ovoj TV kući i ubrzo na vlastitoj koži otkriva osobnu i profesionalnu cijenu napredovanja, kad joj Ailes u šifriranoj poruci kaže da mora dokazati „lojalnost“ ako želi uspjeti u poslu. Ailes je, naime, godinama bez posljedica seksualno napastvovao i uznemiravao žene koje su radile za Fox News. „One su bombe“ daje detaljniji prikaz cijele te morbidne istinite priče i kako je Ailes na kraju pao. Podnio je ostavku 2016. godine nakon što je bio na poziciji direktora FOX-a gotovo 20 godina. Odlučnost i hrabrost, definitivno su značajke koje obilježavaju nadolazeći CineLady, a kako i ne bi bile kada su hrabre žene pojam koji bi se trebao veličati svaki dan.Specijalna novogodišnja CineLady projekcija održat će se u četvrtak, 26.12., u CineStar kinima u 4 grada: Novi Zagreb (Avenue Mall), Rijeka, Osijek i Split (Mall of Split). Posjetiteljice u svim kinima očekuje dobra zabava, piće dobrodošlice i pokloni sponzora –Svoju CineLady ulaznicu za film „One su bombe“ u distribuciji Blitza od danas možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na poveznici i dopustite da vas kina s pet zvjezdica razmaze.