Tekst: Osijek031.com

objavio jeu razdoblju od 2008. do 2018. godine.Gledano na razini cijele države, Hrvatska je u predmetnom razdoblju, uslijed iseljavanja i negativne demografske slike, službeno izgubila oko, odnosno neštoPodaci DZS-a o iseljavanju pokazuju da stanovništvosamo iz nerazvijenih i ruralnih krajeva, već i izkoja su tradicionalno privlačila stanovništvo iz manjih mjesta.Kada je riječ o velikim gradovima s najvećim gubitkom stanovništva, suprotno očekivanjimanije na prvom mjestu. Tu neslavnu top listu predvodikoja je u tih deset godina izgubila nešto više od 14.000 stanovnika, slijedis minusom od desetak tisuća, dok jetreći sa 6.838 iseljenih stanovnika.Da je situacija u Slavoniji ipak, svjedoči podatak da su među prvih deset gradova s najvećim iseljavanjem još i, dakle polovica top tena.Kada se promatraju relativni pokazatelji, odnosno brojke u postotcima, situacija je slična utoliko što se istih pet slavonskih gradova nalazi među prvih deset. Neslavni šampion je, koji je u zadnjem desetljeću(oko 21%), dok je Osijek zauzeos minusom od 6,3% stanovnika.Ako govorimo o županijama, jedino je u plusu, i to s minimalnim rastom, dok sve ostale bilježe pad stanovništva. Dobra vijest zaje u tome što se ne nalazi među prvih deset ni u kategoriji apsolutnih ni relativnih brojeva.Ipak, to još uvijek. Svi podaci upućuju na to da se iseljavanjepremda nešto manjim intenzitetom nego prethodnih godina, sve je manje novorođene djece a sve više umrlih, a treba imati na umu i to da DZS uzima u obzir samo osobe koje su službeno odjavile mjesto prebivališta, dok najveći broj iseljenih to nije učinio. Stoga je mudro zapitati jesu li gore navedene brojke ipak samo vrh sante leda koje kriju daleko dramatičnije stanje u državi.