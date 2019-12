Putnička agencija Star Line

10 godina postojanja

Ulica Hrvatske Republike 19a

od 8:30 do 16:30 sati

veliki broj zadovoljnih

Kamo ćeš za Novu?

atmosferu najboljih dočeka

najbolje novogodišnje lokacije

TOP ponudu

Budva

849 kuna

031/200 325

Od ostalih izleta izdvajamo:

Shopping ture – Beč; Graz; Ljubljana

Izleti u siječnju:

Budimpešta

Novi Sad

Sarajevo

Nagradna igra

Portal Osijek031.com

jedno gratis mjesto za Budimpeštu i Sarajevo

1]

Like

2]

"Osijek031 mi poklanja gratis mjesto za izlet u Budimpeštu!"

"Osijek031 mi poklanja gratis mjesto za izlet u Sarajevo!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

[Sponzorirani članak]

proslavila je. Adresa ureda je. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je. Agencija u ponudi ima jednodnevne izlete, višednevna putovanja, ljetovanja, učenička i maturalna putovanja te hodočašća. Također, nude i uslugu prijevoza svojim autobusima.Dugogodišnje iskustvo rada u turizmu iputnika potiče nas da još više ulažemo u osmišljavanje novih i zanimljivih putovanja.Za pitanje „“ nikada nije prerano, ali ako biste htjeli osjetitiu Europi, tada je vrijeme da već rezervirate svoja mjesta! Putnička agencija Starline i ove godine vodi vas na! Ispratiti staru, a u novu godinu ući putovanjem i ludim dočekom - o, da! To možete po vrlo povoljnim cijenama.Za Novu godinu u Putničkoj agenciji Starline za vas su pripremili, od 29. prosinca 2019. do 1. siječnja 2020.Na putovanju vas očekuje obilazak Dubrovnika, najpoznatijeg bisera Jadrana; stručno vodstvo u obilasku grada Budve, fakultativni izleti u Kotor i Tivat. U Budvi su osigurana dva noćenja s buffet doručkom u hotelu s 3*. Dočeci Nove godine u Budvi jamče stopostotnu zabavu i nezaboravan provod.Cijena:Dok se pripremate za Novu godinu cjelokupnu ponudu novogodišnjih putovanja i izleta u 2020. godini možete potražiti na web stranici Putničke agencije Starline, Facebook stranici, odlaskom u poslovnicu na adresu Hrvatske Republike 19a ili pozivom na brojod 200,00 kn po osobi (11.01.2020.; 18.01.2020.)19. siječnja 2020. – 130,00 kn po osobi25. siječnja 2020. – 100,00 kn26. siječnja 2020. – 130,00 knpoklanjavjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišiteili