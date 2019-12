Advent

Noć u Caracasu

Plavetnilo

Bijes

Mali kafić u Kopenhagenu

Djetetovo dijete

Izbliza

Otkrij mi tajnu

Gdje šuma susreće zvijezde

Divlji dječak: zabilješke s planine

je počeo, napokon je, malo namali zatopokrivaju sve manjkavosti. Za sve zimogrozne i one koji se nakon šetnje gradom vole ugrijati ispod dekice i uzi ovoga puta priskače u pomoć.donosi pregledpristiglih u knjižnicu, za svakog po nešto, za razbibrigu ili dubokoumna promišljanja.Odmah na početku skupina romana koja udara u samu bit čovjekova bića, riječ je o obiteljskim romanima, a prvi među njima je "" Elene Ferrante kojim se veličanstvena talijanska spisateljica predstavila svijetu. Priča je o kompleksnom odnosu majki i kćeri, kompliciranom čvoru laži, emocija i zajedničke prošlosti koja ih veže. "" Amy Meyerson dirljiv je roman o obitelji, oprostu i ljubavi prema čitanju. Roman velika srca i prodorna uvida, lirska priča o obitelji, ljubavi i iscjeljujućoj snazi zajedništva. Sjajna knjiga s pričom koja se uvlači pod kožu je i roman "" Sofije Lundberg koji govori o uspomenama, prijateljstvu i snazi ljubavi. Glavna junakinja, Doris, odrasta u skromnim uvjetima. Kad je imala deset godina, otac joj je darovao nešto posebno: crveni adresar u koji će ona zabilježiti sve ljude koji joj budu nešto značili u životu… Sljedeći je na redu suvremeni roman naziva "" Laure Sintije Černiauskaite, poetska je to i mračna priča o ljubavi i nasilju, o umjetnosti i vezama, obmani i smrti, o obitelji koja se raspada i ženi dovedenoj na rub bezumlja. Ova tragična, poetska priča, iako nevelika opsegom, uspjela je u svoje stranice utkati mnoge osjetljive teme poput ljubavi, samoubojstva, izdaje, bolesti djeteta, alkoholizma, ubojstva te unutarnjeg konflikta jedne umjetnice. Sljedeći naslov donosi autorica velikih svjetskih hitova Minijaturistica i Muza koja je napisala sjajan, snažan i duboko potresan roman o tajnama, pripovijedanju, majčinstvu i prijateljstvu, o tome kako se gubimo i pronalazimo. Riječ je o povijesnom romanu "" autorice Jessie Burton.Nastavljamo s jednako zanimljivim naslovima okupljenim u kategoriju društveni roman. Izvrstan roman "" Karin Sainz Borgo dramatična je priča o očajničkoj borbi jedne žene da preživi pogibeljna previranja u suvremenoj Venezueli, obilježenoj svakodnevnim nasiljem, prosvjedima, ubojstvima, inflacijom i kroničnim manjkom osnovnih potrepština. Protagonistica prvog romana Karine Sainz Borgo mlada je žena koja se našla usred kolapsa rodnog grada i domovine u trenutku kad proživljava i osobnu tragediju. "" genijalne Maje Lunde tvori inspirativnu i duboko dirljivu priču o snazi prirode i nesalomljivosti ljudskog duha. Putovanje brodom od Norveške do Francuske izvlači sjećanja o vlastitom životu, aktivizmu i velikoj nesretnoj ljubavi. Nicola Lagioia autor je romana "" koji je ujedno i intimna obiteljska saga s elementima trilera, i bolno precizan portret moralno posrnulog društva. Priča o pohlepi i iluzijama, višim ciljevima i površnosti. I cijeni navodne sreće. Nakon društvenih romana slijede nam dva ljubavna romana. Prvi, "" Julie Caplin mjesto je gdje sve miriše na cimet, vruća je čokolada glatka poput svile, a romantika čeka iza svakog ugla. Ova priča je o avanturi, uspjehu, glamuru, statusu i budućnost. I drugi, Susjedova trava, prvijenac je britanske spisateljice i glumice Ruth Jones. Donosi živopisnu priču o dva braka i staroj aferi koja prijeti da će ih raskinuti. Je li trava doista zelenija u tuđem dvorištu saznajte u ovome bestseleru Sunday Timesa kojemu nećete moći odoljeti.Za kraj, pet naslova, pet uvijek traženih kriminalističkih odnosno psiholoških romana. "" napeti je kriminalistički roman koji je napisala slavna Ruth Rendell pod pseudonimom Barbara Vine. Kada Grace i njezin brat Andrew naslijede bakinu kuću, odluče se useliti u nju zajedno, a uskoro će im se pridružiti i još jedna osoba. No odnosi između njih troje ubrzo postaju napeti… "" Care Hunter prvi je roman iz serije kriminalističkih romana o inspektoru Adamou Fawleyju. Osmogodišnja Daisy Mason sinoć je nestala sa zabave u obiteljskome domu. Nitko od susjeda u njezinoj mirnoj ulici u predgrađu ništa nije vidio, barem tako tvrde… "" Karen M. McManus drugi roman autorice donosi otkrivanje tajni, razotkrivanje ubojica, krive informacije i… neočekivani kraj. Nastavljamo s ljupkim naslovom ali nimalo "ugodnim" sadržajem, "" Glendy Vanderah psihološki je roman kojeg nećete ispuštati iz ruku. Nakon gubitka majke i borbe s tumorom, Joanna Teale nastavlja s istraživanjem ptičjeg staništa u Illinoisu kako bi dokazala da je nedaće nisu slomile. Njezina se rutina prekida kada se pred vratima pojavi bosonogo i modricama prekriveno dijete. Djevojčica se predstavlja kao Ursa i tvrdi da je poslana sa zvijezda kako bi svjedočila o pet čudesa… Kada pripovjedač u naslovu "" odluči pobjeći iz grada u planinu gdje nije bio više od desetljeća, i ne sluti kamo će ga taj bijeg odvesti. Uživajte u čitanju, ovo je samo mali dio onoga što je u posljednjih desetak dana pristiglo u GISKO. Posjetite nas, istražite naše police!