ove sezone oduševljava sve velike i male, zajedno s ostatkom bogatog programa Adventa u Osijeku ! Sportski sadržaji, druženja uz disco video show, ponuda slatkih i slanih delicija uz samo klizalište odlična je pozivnica za sve one kojima je ove zime Klizalište Sokol Centar drugi dom – ili će to tek postati!I ovaj tjedan, osimza male ne klizače koji obuku imaju od ponedjeljka do srijede, priprema se bogat program događanja za sve koji nestrpljivo čekaju stati na klizaljke – što odabrati, pitanje je sad!Od događanja izdvajamo:Minnie i Mickey kližu s nama! – ovog četvrtka sve najmlađe, ali i one velike fanove Disney čarolije, na ledu čekaju veseli Minnie i Mickey koji će i ovoga puta biti raspoloženi da na sve nas prenesu obilje blagdanske čarolije!Disco night on ice: TOP HITS 2019. by VJ Laser – i ovoga četvrtka sve virtuoze na ledu zabavit će VJ Laser na našem odličnom VIDEO DISCO SHOW-u! Uz najbolje hitove 2019. godine, uživanje na ledu upotpunit ćemo s video spotovima aktualnih hitova projekcijom na čak 2 video zida! Čekamo vas tamo jer znamo da dolazite!I. smjena: 17:00 – 18:15hII. smjena: 19:00 – 20:15h - Minnie i Mickey kližu s nama!III. smjena: 21:00 – 22:15h - Disco night on ice: TOP HITS 2019. by VJ LaserMini disco na ledu – Sve najmlađe i ovog petka oduševit će Mini disco na ledu uz VJ Lasera koji će glazbene dječje hitove upotpuniti s video spotovima koje najmlađi itekako prepoznaju!Disco night on ice: Latino Night by VJ Laser – sve najpoznatije latino hitove ovog petka moći ćete čuti i vidjeti u posve novom izdanju – kližući na ledu uz animaciju na čak 2 video zida. Ljetni latino hitovi u sklopu „ledenog“ ambijenta sigurno je nešto što još nismo vidjeli!I. smjena: 17:00 – 18:15h - Mini disco na leduII. smjena: 19:00 – 20:15h - Disco night on ice: Latino Night by VJ LaserIII. smjena: 21:00 – 22:15hHokej igraonica – i ove subote nastavljamo s našom hokej igraonicom za najmlađe od 6 do 10 godina. Pozivamo stoga lege i legice koji se žele okušati u ovom atraktivnom sportu da nam se ove subote pridruže u 13h na još jednom hokejaškom treningu. Od opreme je potrebno ponijeti biciklističku ili skijašku kacigu (obavezno), deblje zaštitne rukavice i ski odijelo (skafander). Cijena ulaznice je 50,00 HRK (ulaznica + klizaljke + učitelj hokeja)I. smjena: 11:00 – 12:15h - Hokej igraonicaII. smjena: 13:00 – 14:15hIII. smjena: 15:00 – 16:15hIV. smjena: 17:00 – 18:15hV. smjena: 19:00 – 20:15hVI. smjena: 21:00 – 22:15hFamily day on ice: Mini škola klizanja za djecu i odrasle – za sve velike i male i ove nedjelje organizirat ćemo mini školu početnog upoznavanja s ledom – prošli vikend mnogi nam se pridružili na ovoj veseloj sportskoj aktivnosti, a vjerujemo da će tako biti i ovaj vikend! Sve zainteresirane pozivamo da nam se i ove nedjelje pridruže na ledu i s našim učiteljima klizanja usavrše svoje vještine. Cijena ulaznice je 50,00 HRK (ulaznica + klizaljke + učitelj klizanja)Vidimo se Klizalištu Sokol Centar Osijek, a do tada sve novosti pratite kroz objave službenog Facebook profila Klizališta Sokol Centar I. smjena: 11:00 – 12:15h - Family day on ice: Mini škola klizanja za djecu i odrasleII. smjena: 13:00 – 14:15hIII. smjena: 15:00 – 16:15hIV. smjena: 17:00 – 18:15hV. smjena: 19:00 – 20:15hVI. smjena: 21:00 – 22:15hna portalu Osijek031.com možete osvojiti[najam klizaljki nije uključen u nagradnu igru]. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici