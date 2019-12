10. i 11. siječnja 2020.

Tekst: Udruga Dekanter

Foto: Denis Despot

Šesto izdanje festivala WineOS , koje će se održatiu dvorani Gradski vrt, donijet će više kontakataod svih dosadašnjih, istaknuli su organizatori te manifestacije na konferenciji za novinare u Osijeku. Novo izdanje festivalaponudit će brojne novosti i zanimljivosti za sve posjetitelje, a najznačajnija novost je novi, značajno veći izložbeni prostor.", rekao je idejni začetnik festivala", istaknuo je zamjenik župana Osječko – baranjske županije. "Z", dodao je Ivanović.Okupljenim novinarima obratila se i zamjenica gradonačelnika Osijekakoja je takođerodabir termina i nezaustavljivi rast WineOS-a. "", rekla je Gamoš.Šesti WineOS zauzet ćedvorane Gradski vrt samo u izlagačkom dijelu. Značajno povećanje prostora donosi i puno bogatiji program oba dana festivala te, logično, iizlagačkih mjesta. Posjetitelje će dočekati 90-ak izlagačkih mjesta koja će i vinarima te ostalim izlagačima ponuditi značajno veći komfor nego do sada.Nezaobilazan dio festivala su i edukativne radionice koje organizira i vodi poznati vinski pisac i blogerPremda to nije nimalo lako, on svake godine uspijeva ponuditi još bolje i zanimljivije priče, a isto nas očekuje i u 2020. "", ističe Garmaz.Jedan od značajnih noviteta jena kojoj će se tijekom oba festivalska dana održavati. Show cooking program će zasigurno zainteresirati brojne posjetitelje koji će na spomenutoj pozornici imati prigodu uživo gledati kako hranu priprema kuhar s Michelinovom zvjezdicom. Taj dio programa bit će detaljnije otkriven uoči početka festivala. Dodajmo kako će se na WineOS-u, osim vinara, predstaviti i proizvođačiGlavni organizator manifestacije ponovno je udruga Dekanter uz svesrdnu pomoć vinoteke Vinite, Osječko – baranjske županije, Grada Osijeka te turističkih zajednica Osječko – baranjske županije i Grada Osijeka. Početkom 2019. prethodno izdanje WineOS-a privuklo je brojne novinare i izvjestitelje iz Osijeka, ali i cijele Hrvatske te susjednih država. Predstavnika medija prošli je put bilo više od 80, a sljedeće godine očekuje se da bi broj akreditiranih novinara trebao biti troznamenkast.Ulaznice za festival nalaze se u prodaji po cijenite ih zainteresirani mogu nabaviti uu Strossmayerovoj 21. Na istom se mjestu prodaju i ulaznice za radionice čiji je raspored biti dostupan na službenoj stranici WineOS-a. Festival će oba dana biti otvoren za posjetitelje od 15 do 21 sat, a više informacija možete pronaći na Facebooku i već spomenutoj internetskoj stranici WineOS-a.